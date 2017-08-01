01 августа 2017 года 10:01
Утренние прогнозы: рынок акций продолжит рост
По итогам торгов понедельника индекс ММВБ составил 1919,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1007,14 пункта (-0,7%). Во вторник начало торгов обещает некоторый рост, динамика цен на нефть и обстановка на мировых фондовых площадках позволяют экспертам охарактеризовать внешний фон как благоприятный.
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций в начале недели продолжил находиться под негативным влиянием новостей об одобрении законопроекта по расширению санкций обеими палатами американского Конгресса. Впрочем, этот законопроект пока «подвис» на стадии подписания президентом, что формально создает возможность переноса его принятия на осень, т.к. в августе начинаются парламентские каникулы в США, а у Д.Трампа есть всего лишь 10 дней, чтобы его одобрить. На этом фоне, а также при поддержке импульса к росту цена на нефть, российские биржевые индексы удержали значимые области поддержки (1915 ММВБ и 1000 РТС), что может способствовать развитию отскока. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Как мы полагаем, российским активам сегодня будет сложно игнорировать рост цен на нефть. По нашему мнению, открытие сессии может пройти вблизи отметки 1925 пунктов, а в течение дня не исключен подъем индекса более чем на 1% в район 1940-1945 пунктов".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52.8 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившийся днем ранее отскок от зоны поддержки, сложившейся в районе «психологической» отметки в 1900 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС – первая реакция на усиление неопределенности, связанной с санкциями в отношении российских компаний, была сравнительно нервной, и сегодня часть потерь может быть отыграна. Динамика цен на нефть и обстановка на мировых фондовых площадках позволяют охарактеризовать внешний фон как благоприятный. В течение дня ожидается большой поток статистики, включая данные по ВВП еврозоны (12:00 мск) и по деловой активности в странах еврозоны и в производственном секторе США (ISM Manufaturing, 17:00 мск). Статистика может повлиять на настрой глобальных инвесторов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» (Андрей Верников): "Цены на нефть растут, и в это же время индекс РТС находится в боковом диапазоне, рискуя уйти ниже отметки 1000 пунктов. Вряд ли наш рынок можно назвать сильным - на прошлой неделе индекс РТС пробил вниз краткосрочный июньский повышательный тренд. В такой ситуации актуальны спредовые стратегии, к примеру, продажа фьючерса на акции Газпрома (проекты Газпрома страдают от санкций) и покупка акций ГМК Норильский Никель (когда будет откат на 8700)".
Опубликовано: /Финмаркет/
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01 августа 2017 года 18:48
Москва. 1 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
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01 августа 2017 года 17:54
Расширение диапазона справедливой стоимости рубля до 56-67 руб./$1, по оценкам аналитиков Альфа-банка, свидетельствует об усилении волатильности курса во второй половине 2017 года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой.
"Надежды на улучшение... читать дальше
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01 августа 2017 года 17:29
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица)
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.
По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена... читать дальше
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01 августа 2017 года 16:49
Рубль в последние дни слабо реагирует на изменение цен на нефть, и, если ранее в подобной ситуации динамика российской валюты согласовывалась с движением валют большинства стран с формирующимися рынками, то в настоящее время более значимыми для курса рубля представляются локальные и... читать дальше
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01 августа 2017 года 16:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.
По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме... читать дальше
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01 августа 2017 года 16:15
"Рубль не испытывает оптимизма рынка акций, слабея вместе со своими "коллегами" по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3155 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,27%, недельная подросла до 9,30%, а месячная – до 9,26%. На глобальном рынке наблюдается... читать дальше
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01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
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01 августа 2017 года 15:32
"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда.... читать дальше
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01 августа 2017 года 15:31
Москва. 1 августа. Доллар США и евро растут "Московской бирже" днем во вторник, рубль усилил падение к бивалютной корзине из-за перешедшей к снижению нефти. читать дальше
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01 августа 2017 года 14:47
"В начале торговой сессии вторника, 1 августа, позитивный внешний фон способствовал росту российских индексов акций. Дело в том, что сегодня цены на нефть марки Brent обновили максимумы лета на ожиданиях снижения ее запасов, вплотную приблизившись к отметке $53 за баррель. Курс американского... читать дальше
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01 августа 2017 года 14:34
"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение... читать дальше
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01 августа 2017 года 14:15
"На фондовом рынке сегодня преобладает восходящая динамика. Основные бумаги прибавляют в пределах 2%, лидируют акции компаний нефтегазового сектора. Поводом для позитива стал рост цены на нефть на фоне экспирации месячных фьючерсов и решения США о введении санкций против Венесуэлы. Больше шансов... читать дальше
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01 августа 2017 года 13:59
Важным уровнем остается 60,50 руб./$1, прохождение которого может ускорить снижение рубля, в то же время рынок продолжает наблюдать за тем, куда двинется нефть, говорится в обзоре ING Bank.
"В понедельник рубль показал снижение на 0,4% к доллару США, хотя в течение дня масштабы падения превышали... читать дальше
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01 августа 2017 года 13:45
Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита.
Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
"Мы ожидаем... читать дальше
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01 августа 2017 года 13:30
"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы –... читать дальше
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