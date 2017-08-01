Утренние прогнозы: рынок акций продолжит рост

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ составил 1919,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1007,14 пункта (-0,7%). Во вторник начало торгов обещает некоторый рост, динамика цен на нефть и обстановка на мировых фондовых площадках позволяют экспертам охарактеризовать внешний фон как благоприятный.

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций в начале недели продолжил находиться под негативным влиянием новостей об одобрении законопроекта по расширению санкций обеими палатами американского Конгресса. Впрочем, этот законопроект пока «подвис» на стадии подписания президентом, что формально создает возможность переноса его принятия на осень, т.к. в августе начинаются парламентские каникулы в США, а у Д.Трампа есть всего лишь 10 дней, чтобы его одобрить. На этом фоне, а также при поддержке импульса к росту цена на нефть, российские биржевые индексы удержали значимые области поддержки (1915 ММВБ и 1000 РТС), что может способствовать развитию отскока. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Как мы полагаем, российским активам сегодня будет сложно игнорировать рост цен на нефть. По нашему мнению, открытие сессии может пройти вблизи отметки 1925 пунктов, а в течение дня не исключен подъем индекса более чем на 1% в район 1940-1945 пунктов".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52.8 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившийся днем ранее отскок от зоны поддержки, сложившейся в районе «психологической» отметки в 1900 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС – первая реакция на усиление неопределенности, связанной с санкциями в отношении российских компаний, была сравнительно нервной, и сегодня часть потерь может быть отыграна. Динамика цен на нефть и обстановка на мировых фондовых площадках позволяют охарактеризовать внешний фон как благоприятный. В течение дня ожидается большой поток статистики, включая данные по ВВП еврозоны (12:00 мск) и по деловой активности в странах еврозоны и в производственном секторе США (ISM Manufaturing, 17:00 мск). Статистика может повлиять на настрой глобальных инвесторов".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» (Андрей Верников): "Цены на нефть растут, и в это же время индекс РТС находится в боковом диапазоне, рискуя уйти ниже отметки 1000 пунктов. Вряд ли наш рынок можно назвать сильным - на прошлой неделе индекс РТС пробил вниз краткосрочный июньский повышательный тренд. В такой ситуации актуальны спредовые стратегии, к примеру, продажа фьючерса на акции Газпрома (проекты Газпрома страдают от санкций) и покупка акций ГМК Норильский Никель (когда будет откат на 8700)".