Утром возможен отскок по индексу РТС - ИФ "Олма"

В понедельник наблюдалась коррекция вниз по российским фондовым индексам, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. На этот раз движение на рынке не соответствовало внешнему фону – основным фактором влияния на ход торгов стало усиление неопределенности из-за одобрения сенатом США расширенного пакета санкций в отношении российских компаний и ответных мер со стороны РФ. Акции Башнефти (BANE) подешевели на 2.1%, ВТБ (VTBR) – на 2.0%, Московской биржи (MOEX) – на 1.7%, Магнита (MGNT) – на 1.6%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Электроцинк (ELTZ) и Соллерс (SVAV) потеряли по 3.5%, в то время как акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 13.2%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 8.6%.

Фондовые индексы США вновь закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы в среднем немного понизились, по азиатским наблюдается повышение.

"Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС – первая реакция на усиление неопределенности, связанной с санкциями в отношении российских компаний, была сравнительно нервной, и сегодня часть потерь может быть отыграна, - прогнозирует эксперт ИФ "Олма". - Динамика цен на нефть и обстановка на мировых фондовых площадках позволяют охарактеризовать внешний фон как благоприятный. В течение дня ожидается большой поток статистики, включая данные по ВВП еврозоны (12:00 мск) и по деловой активности в странах еврозоны и в производственном секторе США (ISM Manufaturing, 17:00 мск). Статистика может повлиять на настрой глобальных инвесторов. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США на мировом рынке (индекс доллара DXY находится ниже отметки 93, а за прошедший месяц потерял почти 3%)".