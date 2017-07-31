Москва. 31 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник; рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 60,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,97 руб./EUR1, поднявшись на 95,25 копейки (в ходе торгов евро превышал отметку 71 руб./EUR1 впервые с 14 ноября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 68,85 копейки - до 64,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах понедельника на фоне развернувшейся вниз нефти. Давление на рубль оказывает ухудшение российско-американских отношений из-за расширения санкций против России со стороны США.

Котировки "черного золота" снижаются после ралли прошлой недели, в результате которого нефть Brent поднялась выше $52 за баррель, а WTI - выше уровня в $50 за баррель впервые с мая. Поддержку рынку энергоносителей в первой половине дня оказывали сообщения о возможности ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, однако позднее в отсутствие конкретных новостей цены на нефть начали снижаться. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК подешевели на 0,52% до $52,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,64% - до $49,39 за баррель.

Более заметный рост пары "евро-рубль" обусловлен ростом пары "евро-доллар" на мировом рынке Forex, превысившей $1,18 впервые с января 2015 года. В моменте пара "евро-доллар" достигала отметки $1,1827.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, позитив от высоких цен на нефть не помог рублю, который продолжает понижаться на фоне обострения отношений между Россией и США. "Инвесторы отвернулись от российских активов, что оказывает давление на рубль. Небольшую поддержку рублю оказывает его высокий номинальный курс, что заставляет экспортеров продавать валюту. На наш взгляд, пара "доллар-рубль" может найти поддержку и стабилизироваться в диапазоне 60-61 руб./$1", - подчеркнул Р.Фролов.

"На валютном рынке рубль по-прежнему оставался под давлением геополитического фона. В утренние часы пара "доллар-рубль" укреплялась на максимуме почти на 80 коп. выше относительно уровня закрытия пятницы (до 60,3 руб./$1), однако в дальнейшем отступила в район 60,0-60,2 руб./$1. Стоит добавить, что снижение индекса доллара на мировых площадках уберегло рубль от более существенных потерь", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль отреагировал на очередные российско-американские неприятности бодрым ослаблением. Между тем, пока неясны дальнейшие события в рамках текущего витка дипломатического кризиса между РФ и США. Между тем, цена нефти находится в паре процентов от "бычьего" рынка, что должно удерживать рубль от чрезмерного пессимизма, да и тон ЦБ РФ после пятничного заседания Совета директоров говорит о возможной длительной паузе в снижении ставки", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 августа на 51,9 копейки, до 59,34 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 70,46 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 59,67 копейки по отношению к пятнице и составил 60,0636 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 56,44 копейки по отношению к 28 июля и составил 60,0821 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 187,795 млн, из которых $1 млрд 657,598 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 530,197 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 82,18 копейки к пятнице - до 69,6186 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 80,32 копейки по отношению к 28 июля и составил 70,5539 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR526,872 млн, из которых EUR265,045 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR261,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно повысились в понедельник по сравнению с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых, ставка на семидневный срок - на 4 б.п., до 9,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 9,24% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,21% и 9,07% годовых соответственно.