Рынок акций к вечеру смог подрасти по ММВБ на бумагах металлургов

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к вечеру в понедельник смог подрасти по индексу ММВБ за счет бумаг металлургов на фоне ослабления рубля, сдерживающим факторов выступала геополитическая напряженность из-за взаимных санкций США и России, а также просевшая после ралли нефть.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1919,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1007,14 пункта (-0,7%, минимум сессии - 997,61 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар поднялся до 60,08 рубля (+0,51 рубля).

В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+8,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +3,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%).

Акции "Сургутнефтегаза" поддержал неплохой отчет за I полугодие по РСБУ: компания получила 63,358 млрд руб. прибыли после убытков в размере 141,896 млрд рублей годом ранее.

Упали акции ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), поскольку чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии сократилась на 16% в годовом выражении (до 23,8 млрд руб.), выручка выросла на 1,7% (до 58,2 млрд руб.), прибыль от продаж сократилась на 1,3% (до 30,8 млрд руб.). Снижение чистой прибыли связано с выплатой 1,799 млрд руб. по форвардному контракту между "РусГидро" и ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках сделки рефинансирования долга энергокомпаний "РАО ЭС Востока" (MOEX: VRAO).

Кроме того, в понедельник стало известно, что ПАО "РусГидро" выдало входящему в него "РАО ЭС Востока" заем на сумму 25,7 млрд рублей под ноль процентов годовых.

Также подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,1%), ВТБ (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Мосбиржи" (-1,7%).

В понедельник выросли индексы в Азии во главе с акциями горнодобывающих компаний, в Европе к вечеру динамика индексов смешанная (DAX просел на 0,4%, FTSE прибавил 0,1%), также нет единого вектора в США (индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке в понедельник наметилась коррекция после бурного ралли минувшей недели. Ближайшим значимым событием станет встреча стран ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $51,94 за баррель (-0,5% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $49,33 за баррель (-0,8%).

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

На прошлой неделе президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100-процентное выполнение соглашения о сокращении. Саудовская Аравия намерена усилить давление на страны, которые отклоняются от согласованных показателей. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак добавил, что 100-процентное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 тыс. баррелей в сутки.

Между тем США рассматривают вопрос об ужесточении санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, на внешних рынках сохраняются оптимистичные настроения благодаря ожиданиям устойчивого роста мировой экономики. Анализ данных о состоянии ведущих экономик мира (США, Китая и ЕС) позволяет прогнозировать рост финансовых результатов деятельности компаний этих регионов. Цена на медь на мировых рынках выросла до 2-летнего максимума и спровоцировала рост котировок акций корпораций, занимающихся производством меди.

В то время как настрой на многих рынках остается умеренно оптимистичным, а цена на нефть Brent колеблется вокруг отметки $52 за баррель, российский рынок практически замер на фоне угрозы эскалации геополитической напряженности. Для рубля критическим уровнем остается отметка 61 руб./$1.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль дешевеет после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения.

Положительная динамика нефти обусловлена существенным снижением американских запасов, а также готовностью ряда крупнейших нефтедобывающих стран жестко контролировать добычу сырья. Дополнительным стимулом может послужить введение санкций США против Венесуэлы.

Дипломатический кризис вокруг введения США новых антироссийских санкций продолжает нервировать инвесторов. Судя по всему, президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект, который ужесточает ограничения в отношении России. В ответ Москва объявила о высылке нескольких сотен американских дипломатов, а также готовности в дальнейшем рассмотреть и другие меры воздействия на заокеанского "партнера". Повлиять на ситуацию могут европейские страны, интересы которых также оказались под угрозой.

Эксперт компании "Международный финансовый центр (МФЦ)" Константин Жуковский считает, что на фоне ответных мер Москвы на американские санкции игроки делают акцент на ухудшении российско-американских отношений, которые и без того выглядели неоднозначно. Когда Д.Трамп пришел к власти в США, спекулянты ставили на "оттепель", но вновь вышедший на первый план санкционный фон идет вразрез с радужными ожиданиями, отпугивая нерезидентов с российского рынка.

Пока участники рынка не отыграют санкционный негатив и риски потенциального усугубления отношений между Москвой и Вашингтоном, нефть будет довольствоваться ролью лишь ограничивающего давление на рубль фактора. В краткосрочной перспективе ключевой для российской валюты будет реакция Штатов на ответные действия РФ. На минувших выходных посол США в России Джон Теффт уже высказал возражение и разочарование по поводу контрсанкций Москвы. На этом фоне возрастает угроза более жестких мер со стороны Штатов - запрета покупки российских долговых бумаг. В свете последних событий участники рынка, вероятно, будут закладывать в цену этот риск, что также будет способствовать усилению давления на рубль.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в секторе нефтегазовых акций, который является одной из целей новых американских ограничений, преобладала неуверенность покупателей, а ослабление рубля позитивно сказалось на металлургах.

"Норникель" увеличил выпуск меди в I полугодии на 10%, но одновременно сократил производство никеля на 15%. Чистая прибыль "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+8,6%) выросла в I полугодии по РСБУ в 6,1 раза (до 5,9 млрд рублей). В целом ситуация на рынке далека от стабилизации. Любые негативные новости способны столкнуть индекс ММВБ в более глубокое падение, а такие новости вполне могут поступить в ближайшее время, так как американский Госдеп уже обещал ответить на "ответные" меры Москвы.

На мировых фондовых площадках основной оптимизм вызван китайской статистикой - индексы PMI хоть немного и ослабли, но все еще указывают на рост.

На следующей неделе, 7-8 августа, ОПЕК проведет мониторинговую встречу по вопросам соблюдения обязательств соглашения по ограничению добычи. В то же время, одной из тем тревожных ожиданий по нефти остается Венесуэла, где в минувшие выходные прошли выборы в конституционное собрание. Социалисты получили большинство, но США уже назвали это голосование фарсом. Санкции против PDVSA предполагают блокировку поставки нефти из Венесуэлы на американский рынок. Ряд НПЗ уже объявило о переориентировке на более легкие сорта. Соответственно, это может привести к существенному сокращению запасов на американской территории.

Начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев полагает, что очередные санкционные действия США вряд ли серьезно ухудшат ситуацию для российских компаний, но, с другой стороны, сам факт продолжения политического давления оказывает негативное психологическое влияние на настроения инвесторов. Тем более что Россия уже объявила об ответных мерах. В такой ситуации международные инвесторы будут воздерживаться от инвестиций в российские акции - их беспокоит не столько расширение санкций со стороны США, сколько ответная реакция России. И, как следствие, новый виток политической напряженности.

Так что глобальные инвесторы продолжают выводить средства из фондов, ориентированных на российский рынок. По данным EPFR, в июле отток достиг почти $300 млн, и это, вероятно, не предел.

Глубину падения российского рынка уменьшает дорожающая нефть на фоне намерений США расширить санкции в отношении нефтедобывающего сектора Венесуэлы, а также приближение даты очередного заседания ОПЕК+ и надежды инвесторов на позитивные новости.

При неблагоприятном развитии ситуации индекс ММВБ может опуститься ниже 1900 пунктов, а рубль - уйти к 61 руб./$1.

Тем не менее, российские акции на текущих уровнях являются хорошим активом для инвестиций, поэтому рекомендуется до четверти портфеля инвестировать в паи инвестиционных фондов широкого рынка российских акций. Для валютной диверсификации стоит отдать предпочтение фондам иностранных акций, считает В.Веденеев.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, разгар сезона отпусков сказывается на активности инвесторов практически на всех площадках, при этом незначительные подвижки в индексах могут сохраниться первую половину августа.

Рынки постепенно корректируют ожидания дальнейших действий ФРС США в сторону более мягкой политики: уже сейчас больше половины участников рынка не ждут еще одного повышения ставки в этом году. Это позитивный сигнал для рынков акций и облигаций.

В США продолжают выходить корпоративные отчеты, и уже третий квартал подряд результаты публичных компаний оказываются лучше ожиданий. Более высокий рост прибыли компаний делает оправданными высокие оценки рынка США по мультипликаторам, и на этом фоне рынок может расти еще какое-то время. Правда, не стоит забывать о том, что текущая стадия делового цикла близка к пику и прибыли компаний не могут расти бесконечно.

Кроме того, в последние дни сильно выросли цены на сырье в Китае на фоне сильных PMI. Это позитивно для российских металлургов и нефтегазовых компаний, также позитивно для других сырьевых рынков, в том числе Австралии и Индонезии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте кроме бумаг "МРСК Центра и Приволжья" лидировали акции АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,9%).

Подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-7,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,8%), "СОллерса" (MOEX: SVAV) (-3,5%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-2,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,7%).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,6%) по РСБУ в I полугодии 2017 года выросла в 1,4 раза в годовом выражении - до 14,726 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,795 млрд руб. (из них 9,216 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).