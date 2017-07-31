От более существенных потерь рубль уберегает падение индекса доллара - ИК "Велес Капитал"

"Налоговый период завершился в пятницу, однако в ставках МБК пока не отмечалось коррекции (значение MosPrime o/n прибавило в понедельник 2 б.п., составив 9,33% годовых), - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Тем не менее, ощутимо снизился спрос на однодневных аукционах РЕПО Федерального казначейства: из 300 млрд руб. банки привлекли в понедельник лишь 43,7 млрд руб., хотя накануне выходных спрос участников аукциона превышал лимит Росказначейства. Отметим, что даже после уплаты налоговых платежей, свободные остатки банков на корсчетах в ЦБ остались на достаточно комфортном уровне (1,9 трлн руб. на утро понедельника), поэтому есть вероятность, что уже завтра регулятор вновь увеличит лимит на депозитном аукционе (неделей ранее — 600 млрд руб.). На валютном рынке рубль по-прежнему оставался под давлением геополитического фона. В утренние часы пара доллар/рубль укреплялась на максимуме почти на 80 коп. выше (до 60,3 руб.) относительно уровня закрытия пятницы, однако в дальнейшем отступила в район 60,0-60,2 руб. Стоит добавить, что снижение индекса доллара на мировых площадках уберегло рубль от более существенных потерь".