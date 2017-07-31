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Главная / Мнения аналитиков / От более существенных потерь рубль уберегает падение индекса доллара - ИК "Велес Капитал"
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31 июля 2017 года 19:26
От более существенных потерь рубль уберегает падение индекса доллара - ИК "Велес Капитал"
"Налоговый период завершился в пятницу, однако в ставках МБК пока не отмечалось коррекции (значение MosPrime o/n прибавило в понедельник 2 б.п., составив 9,33% годовых), - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Тем не менее, ощутимо снизился спрос на однодневных аукционах РЕПО Федерального казначейства: из 300 млрд руб. банки привлекли в понедельник лишь 43,7 млрд руб., хотя накануне выходных спрос участников аукциона превышал лимит Росказначейства. Отметим, что даже после уплаты налоговых платежей, свободные остатки банков на корсчетах в ЦБ остались на достаточно комфортном уровне (1,9 трлн руб. на утро понедельника), поэтому есть вероятность, что уже завтра регулятор вновь увеличит лимит на депозитном аукционе (неделей ранее — 600 млрд руб.). На валютном рынке рубль по-прежнему оставался под давлением геополитического фона. В утренние часы пара доллар/рубль укреплялась на максимуме почти на 80 коп. выше (до 60,3 руб.) относительно уровня закрытия пятницы, однако в дальнейшем отступила в район 60,0-60,2 руб. Стоит добавить, что снижение индекса доллара на мировых площадках уберегло рубль от более существенных потерь".
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31 июля 2017 года 19:53
Москва. 31 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник; рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти. читать дальше
.31 июля 2017 года 19:29
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к вечеру в понедельник смог подрасти по индексу ММВБ за счет бумаг металлургов на фоне ослабления рубля, сдерживающим факторов выступала геополитическая напряженность из-за взаимных санкций США и России, а также просевшая после ралли нефть. читать дальше
.31 июля 2017 года 19:05
Москва. 31 июля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник слегка снижаются на фоне новой волны санкционного противостояния с США; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 июля 2017 года 18:50
Геополитическая напряженность на Корейском полуострове способствует повышению спроса на японскую иену - Forexite
ктивность инвесторов на рынке форекс перед важными экономическими данными и выступлениями невысока, констатируют аналитики Forexite. Давление на курс доллара оказывает беспокойство инвесторов относительно способности новой администрации в США проводить свои реформы. Геополитическая напряженность на... читать дальше
.31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:31
"Геополитическая напряженность между Россией и Соединенными Штатами существенно давит на курс российского рубля. Не помогает отечественной валюте даже активно растущая нефть. Сейчас это главный фактор снижения "деревянного". Нужно понимать, что "обмен" санкциями между двумя странами приводит к... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:05
Любые негативные новости способны "столкнуть" индекс ММВБ в более глубокое падение - "Открытие Брокер"
"В целом ситуация на рынке акций далека от стабилизации. Любые негативные новости способны "столкнуть" индекс ММВБ в более глубокое падение. А новости эти вполне могут поступить в ближайшее время, так как американский Госдеп уже обещал ответить на ответные меры Москвы", - отмечает аналитик... читать дальше
.31 июля 2017 года 15:40
Москва. 31 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник; рубль отыграл часть утренних потерь, но пока продолжает снижаться к бивалютной корзине. читать дальше
.31 июля 2017 года 15:37
"Первую половину дня российский рублёвый индекс ММВБ завершил почти нейтрально, а вот валютный индекс РТС потерял почти 1% и опустился до психологической отметки 1000 пунктов. В мире ситуация пока остаётся спокойной, хотя негатив продолжает копиться, и рано или поздно, он спровоцирует новую волну... читать дальше
.31 июля 2017 года 15:18
"Российский рубль продолжает чутко реагировать на геополитические риски и новый пакет санкций. Серьёзных распродаж на рынке российского долга пока не видно, поэтому худшее для национальной валюты ещё впереди. Пока ещё рано говорить об окончательном сломе тренда на укрепление, но предпосылки уже... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:59
Усиление политических и кредитных рисков негативно сказывается на российских акциях - Dukascopy Bank SA
"Новая торговая неделя на европейских биржах началась с роста основных индексов на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики по рынку труда ЕС, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что уровень безработицы... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 13:47
"Российский рынок торгуется преимущественно на отрицательной территории, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Поводом для этого вновь выступила геополитика: биржевые игроки опасаются, что санкционные действия могут затронуть... читать дальше
.31 июля 2017 года 12:59
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Рубль резко подешевел утром в понедельник после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. При этом высокие цены на нефть удерживают... читать дальше
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