Евробонды РФ в понедельник слегка дешевеют на фоне санкционного противостояния с США

Москва. 31 июля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник слегка снижаются на фоне новой волны санкционного противостояния с США; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 28 июля и составила 120,15% от номинала, что соответствует доходности 2,17% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,13% от номинала (доходность - 1,48% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 2 пункта и составил 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году снизились по отношению к закрытию 28 июля на 24 базисных пункта - до 101,04% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 5,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2043 году подешевели на 28 базисных пунктов - до 112,93% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,985% годовых), с погашением в 2042 году - на 37 базисных пунктов, до 109,14% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 4,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта, до 104,9% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,08% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 108,13% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,39% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается плавное снижение цен, причем активность продавцов возросла ближе к вечеру. Но в целом снижение котировок небольшое и в основном прослеживается в "длинных" выпусках. Основной причиной этого выступает негативный новостной фон, прежде всего из-за обмена санкционными мерами между Россией и США. Пока активных продаж на рынке отечественных евробондов нет, но и расти в таких условиях рынок не может", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Участники рынка пытаются оценить, смогут ли новые антироссийские санкции привести к витку напряженности между двумя странами, и как следствие негативно сказаться на долговых бумагах, или же влияние новых санкций будет ограниченным и соответственно они не смогут привести к обвалу рынка. По крайне мере, внутренний долговой рынок сейчас чувствует себя более уверенно благодаря тому, что там влияние внутренних инвесторов более значимо. Валютный же сегмент менее устойчив из-за относительно высокой доли нерезидентов", - считает С.Агарзаев.

Конгресс США на прошедшей неделе принял законопроект о санкциях против России, а в пятницу МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона - о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским Конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах", "прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".