Геополитическая напряженность на Корейском полуострове способствует повышению спроса на японскую иену - Forexite

Активность инвесторов на рынке форекс перед важными экономическими данными и выступлениями невысока, констатируют аналитики Forexite. Давление на курс доллара оказывает беспокойство инвесторов относительно способности новой администрации в США проводить свои реформы. Геополитическая напряженность на Корейском полуострове способствует повышению спроса на японскую иену как на спасительный инструмент. Индекс деловой активности в Китае вышел ниже ожиданий.

Это оказало некоторое давление на курс австралийского доллара. В Австралии в свою очередь отмечается значительное падение продаж новых домов.

Данные о розничных продажах в Германии вышли значительно лучше прогноза. Индекс потребительских цен в еврозоне остался на уровне +1.3% за год, а чистый показатель инфляции вырос до отметки +1.2%.

На этой неделе внимание участников рынка будет направлено на большое количество важных экономических показателей. Также продолжаются публикации финансовой отчетности крупных американских компаний за второй квартал. В пятницу индекс Доу-Джонса достиг во время торгов рекордно высокого уровня. Завтра состоятся выступления президентов ФРБ в Кливленде Местер и в Сан-Франциско Уильямса.