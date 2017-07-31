Цены на железную руду и сталь растут на благоприятных новостях строительного сектора - Julius Baer

Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на железную руду и сталь поднялись на 7,9% и 4,5%, соответственно. Такой рост цен вряд ли можно объяснить изменением только фундаментальных факторов, и указывает на рост спекулятивной торговли, которая усиливает изменения цен, вызванные фундаментальными причинами.

В то время как активность строительного сектора в Китае несомненно высока и гораздо более устойчива, чем ожидалось, она вряд ли будет показывать дальнейшие улучшения. Больше того, строительный рынок находится на пике сезонной активности, и в ближайшие месяцы должно наступить снижение.

"В результате, потребление стали и ее производство должны снизиться с текущих рекордных уровней, - прогнозирует эксперт Julius Baer. - Мы полагаем, что текущий рост производства стали немного преувеличен, поскольку он проявился на фоне закрытия более мелких индукционных печей, которые не учитываются в официальной статистике Китая. В то время как в определенных сферах рынка стали это привело к нехватке предложения, как, например, в отношении арматуры для строительства, это, скорее всего, временное явление. В целом, мы считаем, что на рынке стали нет нехватки предложения, а предложение на рынке железной руды находится на довольно высоком уровне. Запасы руды в китайских портах близки к рекордно высоким уровням, и в то же время поставки недорогого сырья из Австралии и Бразилии продолжают расти. Цены на железную руду и сталь показали рост в понедельник утром, после того, как показатели активности строительного сектора достигли многолетних высот. Мы продолжаем считать, что строительный сектор вскоре столкнется с циклическими и сезонными трудностями, которые окажут давление на спрос на сталь. Мы видим перенасыщенность рынка железной руды и полагаем, что недавний рост цен не сохранится надолго".