Рубль отыграл часть утренних потерь благодаря дорогой нефти

Москва. 31 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник; рубль отыграл часть утренних потерь, но пока продолжает снижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,47 руб./EUR1, поднявшись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 48,99 копейки - до 64,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 августа на 51,9 копейки, до 59,34 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 70,46 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в условиях отсутствия поддержки со стороны налогового периода рубль снижается к доллару и евро, продолжая отыгрывать расширение санкций против России со стороны США и ответные меры, заявленные российской стороной.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в понедельник после ралли на прошлой недели, по итогам которой цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Участники рынка ждут встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа, которая пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизились на 0,01% - до $52,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,06% - до $49,68 за баррель.

"Рубль резко подешевел утром в понедельник после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения. Положительная динамика нефтяных котировок (баррель Brent торгуется выше $52 за баррель) обусловлена существенным снижением американских запасов, а также готовностью ряда крупнейших нефтедобывающих стран жестко контролировать добычу сырья", - подчеркивает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"В связи с завершением в пятницу налогового периода динамика курса рубля в ближайшие три недели будет определяться преимущественно внешними факторами, к которым, прежде всего, относятся динамика цен на нефть и рост напряженности в отношениях с США. Цены на нефть на прошлой неделе демонстрировали уверенный рост на фоне сезонного сокращения запасов в США и решимости стран ОПЕК обеспечить максимальную дисциплину исполнения соглашения по сокращению добычи. Эскалация российско-американских отношений вышла на новый уровень в связи с решением российской стороны сократить персонал американских дипмиссий в России на 755 человек, приведя общее количество к паритету - по 455 человек с каждой стороны. Хотя факторы нефти и санкций в некоторой степени нейтрализуют друг друга, дальнейший рост геополитической напряженности выглядит более вероятным, чем устойчивое закрепление нефти на текущих достаточно комфортных уровнях. В этой связи баланс рисков по рублю смещен скорее в сторону его ослабления", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"В течение всего второго квартала мы неоднократно обращали внимание на переоцененность рубля к нефтяным котировкам. Относительная сила российской валюты по отношению к нефти объяснялась позитивным влиянием carry trade и более сильным сальдо счета текущих операций на горизонте января-апреля. На данный момент мы видим, что взгляд глобальных инвесторов на валюты развивающихся рынков становится скорее нейтральным, в то время как текущий счет сезонно ухудшается. На этом фоне та переоценка в рубле, которая долгое время наблюдалась по отношению к ценам на нефть, по большей мере нивелирована", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно повысились в понедельник по сравнению с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,33% годовых, ставка на семидневный срок - на 4 б.п., до 9,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 9,24% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,21% и 9,07% годовых соответственно.