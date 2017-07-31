Индексу ММВБ открыта дорога вплоть до отметки 1800 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Первую половину дня российский рублёвый индекс ММВБ завершил почти нейтрально, а вот валютный индекс РТС потерял почти 1% и опустился до психологической отметки 1000 пунктов. В мире ситуация пока остаётся спокойной, хотя негатив продолжает копиться, и рано или поздно, он спровоцирует новую волну распродаж. Начали муссироваться слухи о готовящихся санкциях со стороны США против Китая. Вашингтон обвиняет Китай в бездействии в вопросе сдерживания Северной Корее. Не исключено, что Америка уже на этой неделе объявит о начале торговой войны с Поднебесной. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ не смог удержать уровень поддержки на отметке 1920 пунктов и второй день торгуется ниже него. Теперь можно говорить о том, что открыта дорога вниз, вплоть до отметки 1800 пунктов. Вопрос лишь в том, что станет драйвером для новой коррекции?" - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.