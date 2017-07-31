Худшее для национальной валюты ещё впереди - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль продолжает чутко реагировать на геополитические риски и новый пакет санкций. Серьёзных распродаж на рынке российского долга пока не видно, поэтому худшее для национальной валюты ещё впереди. Пока ещё рано говорить об окончательном сломе тренда на укрепление, но предпосылки уже явно созрели. Пока стоит следить за отметкой 61. Как только доллар превысит её по закрытию дня, так сразу будет открыта дорога в новый торговый диапазон 62-65 рублей за один американский доллар", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.