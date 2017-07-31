Целью коррекции до конца недели может стать уровень 1850 п. по ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

"Российский рынок торгуется преимущественно на отрицательной территории, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Поводом для этого вновь выступила геополитика: биржевые игроки опасаются, что санкционные действия могут затронуть инвестиции американских инвесторов в российские активы. Вместе с тем паники не наблюдается, поскольку многие иностранные инвесторы закрыли свои позиции заранее. Кроме того, рынок в это время года традиционно достаточно вялый, объемы торгов низкие. Поддержку отечественным фондовым площадкам оказывает нефть, которая дорожает в преддверии рабочей встречи членов ОПЕК. На локальном фоне в фокусе производственные результаты ГМК Норникель за второй квартал. Компания представила позитивный отчет, отрапортовав о восстановлении объемов производства металлов платиновой группы до целевых показателей, а также об отсутствии угрозы срыва выполнения годового плана. Это стало поводом для отскока котировок Норникеля вверх. Они движутся к психологически значимой отметке 9000 руб., которая может быть достигнута на этой неделе.

"Я не ожидаю, что это станет поводом для коррекции, скорее наоборот: пробой уровня вызовет волну спекулятивных покупок, - полагает эксперт ИК. - На прошлой неделе торги по акциям ГМК проходили на рекордных с 2014 года объемах, и это не вызвало падения, что я считаю сигналом к продолжению роста. Новая неделя на фондовом рынке, на мой взгляд, пройдет под знаком коррекции. Индекс РТС находится в районе психологически значимой отметки 1000 пунктов. Закрытие на 3% ниже этой отметки вызовет волну спекулятивных продаж. Индекс ММВБ с технической точки зрения также, по моему мнению, имеет больше шансов на снижение в случае пробоя вниз 50-дневной скользящей средней сегодня. Целью коррекции до конца недели может стать уровень 1850 п. Внешние площадки не дают четких ориентиров. Я полагаю, что окончание сезона отчетности американских компаний дополнительно подтолкнет российские акции вниз. Хуже рынка будут бумаги сырьевого сектора".