Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Рубль резко подешевел утром в понедельник после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения.

Положительная динамика нефтяных котировок (баррель Brent торгуется выше 52-долларовой отметки) обусловлена существенным снижением американских запасов, а также готовностью ряда крупнейших нефтедобывающих стран жестко контролировать добычу сырья. Дополнительным стимулом может послужить введение санкций США против Венесуэлы.

Пятничное решение ЦБ по ключевой ставке не оказало на рубль существенного влияния: игроки предпочитали следить за событиями на глобальном рынке. Однако заявление регулятора о готовности продолжить смягчение политики во втором полугодии не следует игнорировать. Следующее снижение ставки вполне может произойти уже в сентябре.

"Дипломатический кризис вокруг введения США новых антироссийских санкций продолжает нервировать инвесторов. Судя по всему, Дональд Трамп намерен подписать законопроект, который ужесточает ограничения в отношении России. В ответ Москва объявила о высылке нескольких сотен американских дипломатов, а также готовности в дальнейшем рассмотреть и другие меры воздействия на заокеанского «партнера». Повлиять на ситуацию могут европейские страны, чьи интересы также оказались под угрозой. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл.", - заключает эксперт банка.