Нефть сохраняет позитивный импульс - "Нордеа Банк"

"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более негативно реагировать пусть и на сезонные, но все же позитивные данные. В итоге фокус игроков смещается на положительные сигналы, тем более, что в краткосрочном периоде их число преобладает. В частности, стоит отметить достаточно активное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США. И хотя сезонные факторы здесь вступили в свои права с опозданием, не исключено, что период низких цен в текущем году ставит под вопрос их столь стремительное же восполнение. Иными словами, американские сланцевики нуждаются в большем (в терминах цен). Второй и, вероятно, более важный фактор – намерение "закрутить гайки" в части дисциплины по сделке ОПЕК+. На министерской встрече в Санкт-Петербурге была озвучена необходимость более строгого контроля за исполнением текущего соглашения и введения контроля за экспортом. В итоге уже на следующей неделе пройдет техническая встреча по сделке ОПЕК+ в рамках которой будут обсуждаться механизмы контроля и рычаги воздействия в отношении "уклонистов". При условии того, что текущий позитив продолжит подпитываться отраслевыми данными из США, не "за горами" уровень в $54, а следом и ретест максимумов года", -0 комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.