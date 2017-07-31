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31 июля 2017 года 11:42

Динамика российских акций утром смешанная, индекс РТС протестировал поддержку 1000п

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных факторов - рост мировых площадок компенсируется геополитической напряженностью из-за взаимных санкций США и России; индекс РТС протестировал поддержку 1000 пунктов из-за ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1911,44 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1000,02 пункта (-1,4%, минимум сессии - 999,56 пункта); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар поднялся до 60,22 рубля (+0,66 рубля).

В лидерах отката выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4% и -1,9% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%).

Выросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%).

Индексы в США в пятницу не показали единой динамики на фоне данных о ВВП США за II квартал, о потребительском доверии к экономике США, а также политических новостей.

Аналитики и инвесторы ищут сигналы о том, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над выполнением предвыборных обещаний, включая налоговую реформу и масштабные меры стимулирования экономики. Пока же администрации США и республиканцам не удается добиться отмены реформы здравоохранения Obamacare. В ночь на пятницу 49 сенаторов США высказались за отказ от Obamacare с рядом оговорок, 51 - против.

Рост ВВП США во II квартале ускорился до 2,6% в пересчете на годовые темпы с пересмотренных 1,2% в январе-марте, но не оправдал прогнозов: аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 2,7% во II квартале с ранее объявленных 1,4% в I квартале.

В понедельник выросли индексы в Азии во главе с акциями горнодобывающих компаний, плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть утром в понедельник продолжает дорожать в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $52,44 за баррель (+0,4% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $49,91 за баррель (+0,4%).

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

На прошлой неделе президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100-процентное выполнение соглашения о сокращении. Саудовская Аравия намерена усилить давление на страны, которые отклоняются от согласованных показателей. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак добавил, что 100-процентное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 тыс. баррелей в сутки.

Между тем США рассматривают вопрос об ужесточении санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", рынок акций остается под давлением нового раунда геополитической напряженности, на фоне которого Москва в ответ на санкции США приняла решение о высылке сотен американских дипломатов из страны. Несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, акции российских нефтегазовых компаний пребывают в минорных настроениях.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс ММВБ в понедельник может подрасти за счет акций экспортеров и ослабления рубля. Нефть Brent закрепилась выше важного уровня сопротивления $51,4 за баррель на фоне позитивных данных о запасах и общего восстановления товарных рынков. Следующей целью роста выступает область $54-55 за баррель.

Индекс РТС пытается удержаться выше 1000 пунктов, но динамика на мировых площадках и санкционная риторика в отношении России не оставляет ему шансов.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что российский рынок акций определится с направлением движения в ближайшие 2 недели.

Рубль имеет все шансы продолжить ослабление к доллару из-за скорого введения новых санкций США против России. Это ключевое событие ближайших двух недель. Если президент США не подпишет закон, то он начнет действовать автоматически по истечении 10 дней с момента голосования в Сенате. Если Д.Трамп наложит вето, то оно может быть преодолено в Конгрессе. Этот тупик приближается, и российский рынок акций будет реагировать на него повышением волатильности с каждым днем.

Однако новый виток в экономической войне против РФ грозит европейской экономике существенными потерями, о чем немецкие компании говорят уже на протяжении двух недель, Европе невыгодно отказываться от российского газа. Вместе с тем не исключено, что американская сторона попытается смягчить ситуацию, прибегнув к мягкой риторике в результате уже последовавших ответных санкций РФ. Таким образом, есть основание предположить, что в течение двух недель торги на российском рынке могут проходить с нисходящим уклоном, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть продолжает подниматься, хотя в пятницу Baker Hughes сообщила о том, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 2 штуки (до 766 единиц). Однако этого было явно недостаточно, чтобы сломить наступление "быков". Также на рынке начинает расти беспокойство по поводу поставок сырья из Венесуэлы.

Во-первых, США наложили санкции на данную страну и на нефтяную компанию PDVSA. Во-вторых, в минувшие выходные там прошли выборы в конституционное собрание, сопровождаемые протестами и столкновениями. Ограничения на закупку нефти из Венесуэлы приведут к существенной разгрузке американских нефтехранилищ. В структуре контрактов также произошли существенные изменения. Если на прошлой неделе сохранялась структура контанго, то уже к вечеру пятницы она превратилась в бэквордацию. Сентябрьский контракт на поставку Brent котируется дороже последующих, вплоть до февраля.

Нестабильность в Венесуэле, северокорейская угроза, очередные дипломатические неприятности между США и РФ - все это повышает интерес к защитным инструментам.

Очередная волна дипломатического кризиса повышает шансы на дальнейшее снижение индексов к более весомым поддержкам. По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов. В то же время у рубля ситуация более стабильная. Отечественная валюта удерживает свои позиции против доллара, хотя и слабеет против евро, отражая меняющийся расклад сил на глобальном рынке. Тем не менее, легкое ослабление продолжится и в рубле, но оно ограничивается достаточно высоким спросом на российские долговые обязательства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник просели акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%).

Подорожали бумаги СК "Южурал-АСКО" (+6,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,706 млрд руб. (из них 2,575 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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