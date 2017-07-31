Рубль нейтрален, игнорирует рост цен на нефть - Банк "Зенит"

"Рубль выглядит устойчивее ряда сопоставимых валют, проведя нейтральную неделю, несмотря на риски финального утверждения антироссийских санкций со стороны США, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Интерес к активам развивающихся рынков остается умеренным. Для рубля риторика ФРС США и ЦБ РФ является поддерживающей: первый регулятор не спешит с ужесточением денежно-кредитной политики, отмечая слабость инфляционных тенденций, тогда как у ЦБ РФ аналогичные проблемы только в зеркальном исполнении. Мы не ожидаем, что рубль серьезным образом отреагирует на окончательное одобрение новых ограничивающих мер, в случае если они будут подписаны президентом США. Главным для российской валюты остается динамика нефтяных цен, которая, даже при реализации сценария умеренной коррекции вниз, оставляет довольно комфортный уровень котировок. Нефтяной рынок начал реагировать на сокращение запасов в США и риторику отдельных стран ОПЕК о готовности сокращения экспортных поставок нефти сверх требований соглашения ОПЕК+. Тем не менее, эти факторы выглядят временными и ненадежными, поэтому при ухудшении ситуации на глобальных рынках у нефтяных котировок будет мало шансов закрепиться выше уровня в $50 за барр.".