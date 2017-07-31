Рубль снижается к доллару и евро, продолжая отыгрывать тему расширения антироссийских санкций

Москва. 31 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль слабеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать тему расширения антироссийских санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,6-59,77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,71 руб./$1 (+14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,03 руб./EUR1 (+1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 8,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 64,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,39 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в начале торгов понедельника, продолжая отыгрывать ухудшение российско-американских отношений - расширение санкций против России со стороны США и ответные меры, заявленные российской стороной.

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник после впечатляющего ралли по итогам прошлой недели, котировка ближайшего контракта на WTI в ходе азиатских торгов поднималась выше $50 за баррель впервые с мая.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подорожали на 0,46% - до $52,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,40% - до $49,94 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.