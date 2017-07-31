В настоящий момент у "РусГидро" мало шансов на восстановление - TeleTrade

"Сегодня у нас последний торговый день месяца, и от его закрытия зависят итоги июля, - указывает ведущий аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко. - Позитивная картина сохраняется лишь в немногих бумагах. Безусловными лидерами по приросту июля станут акции "Сбербанка", порадуют бумаги ГМК "НорНикель". Из "металлургов" хорошо закроются бумаги "НЛМК" и "Северстали", однако абсолютное большинство может даже нивелировать ранее сформированные сигналы на рост. Сегодня также состоится публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за I полугодие 2017 года. Боюсь, что в настоящий момент у данной бумаги мало шансов на восстановление, так как ее котировки дрейфуют вблизи важного уровня поддержки в роли которого выступает отметка 0,78 рублей. Ниже нее высока угроза провала котировок до уровня 0,74-0,744 рублей".