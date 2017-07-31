Только дорожающая нефть может оказать серьезную поддержку рублю - ИК "ФИНАМ"

"Только дорожающая нефть может оказать серьезную поддержку рублю на грядущей неделе. К окончанию недели, если нефть хотя бы закрепится на достигнутых уровнях, мы можем увидеть доллар, торгующийся в районе 58,6-59,1 руб., а евро на уровнях 67,3-68,5. Если же цены на нефть начнут корректироваться, то рубль потянется за ней, выйдя за прогнозируемые значения. Если будет наблюдаться существенное укрепление нефтяных котировок, то этот фактор способен оказать соответствующую поддержку и национальной валюте. Наличие большого количества разносторонне действующих факторов предопределит повышенную волатильность котировок валют в ближайшие дни", - считает аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Коренев.