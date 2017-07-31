Факторов, способных на неделе оказать заметную поддержку российским акциям, практически нет - ИК "ФИНАМ"

"Несмотря на то, что индекс DJIA установил в пятницу очередной рекорд, достигнув уровня 21830 (+0,15%), остальные мировые торговые площадки испытали в конце недели заметную коррекцию и вряд ли смогут оказать заметную поддержку на грядущей неделе отечественным биржам. Причин тому много, и в ближайшие дни к ним могут добавиться новые. Тем более, что публиковавшаяся статистика по экономическим показателям ведущих держав была крайне неоднозначна, а в части корпоративной отчетности отнюдь не все эмитенты смогли порадовать инвесторов. Учитывая плохие новости, связанные с принятием против России очередного пакета санкций и оттоком инвесторов из отечественных стоков, факторов, способных на неделе оказать заметную поддержку российским бумагам, практически нет. Добавляет негатива и интрига с крайне поспешным отзывом лицензии у банка "Югра" и слухами о возможных проблемах у еще одного из банков, входящих в Топ-15. Картина весьма безрадостная для того, чтобы возникло желание спешно вкладывать деньги в покупку наших финансовых инструментов. В этих условиях, если только мы не увидим сильного роста котировок нефти, отечественные индексы вполне могут оказаться к пятнице в районе 995-1000 пунктов по индексу РТС и 1885-1900 по индексу ММВБ и даже ниже. Если же нефть продолжит дорожать такими же темпами как на прошлой неделе, снижение может оказаться не столь значительным", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Коренев.