В течение дня не исключен подъем индекса ММВБ примерно на 1% - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в пятницу резко снизился на новостях об ужесточении санкций в отношении России обеими палатами американского Конгресса, а также общего локального ухудшения настроений на мировых рынках. Оценки рынка к нефти (RTS/Brent) снизились до минимумов с апреля на фоне продолжающегося оттока капитала из биржевых фондов (ETF) и, по всей видимости, вынужденного закрытия позиций локальными игроками. Последняя в этом сезоне порция поступлений дивидендов пока не оказывает рынку значимой поддержки ввиду имеющихся опасений инвесторов в углублении коррекции. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Цены на нефть поднялись к отметке 52,8 долл./баррель, и мы полагаем, что российским активам сегодня будет сложно игнорировать этот момент. Таким образом, открытие сессии может пройти вблизи отметки 1925 пунктов, а в течение дня не исключен подъем индекса примерно на 1% к ближайшему сопротивлению 1945 пунктов. В течение дня операционные результаты за 2КВ представит "НорНикель", а ряд энергокомпаний ("ОГК-2", "РусГидро", "Мосэнерго") может опубликовать отчетность РСБУ", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.