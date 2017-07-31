На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 31 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также новой волны обострения взаимоотношений России и США, полагают эксперты.

Сенат США в минувший четверг одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР; теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона: о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским Конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах", "прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, отметив, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2017 год в интервале 1,3-1,8%.

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики ни в прошлую пятницу, ни по итогам недели: Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили и сессию, и неделю в минусе из-за слабой отчетности Amazon.com Inc., тогда как Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. За пять сессий Dow Jones вырос на 1,2%, Nasdaq снизился на 0,2%, S&P 500 потерял менее 0,1%. Помимо отчетности крупнейших компаний, рынок акций реагировал на данные о ВВП и доверии к экономике США, а также на политические новости.

Доходность долгосрочных US Treasuries выросла по итогам прошлой недели вслед за ценами на сырье и сильными макроэкономическими показателями, повысившими инфляционные ожидания. Аналитики и инвесторы ищут сигналы о том, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над выполнением предвыборных обещаний, включая налоговую реформу и масштабные меры стимулирования экономики. Пока же администрации США и республиканцам не удается добиться отмены реформы здравоохранения Obamacare. В ночь на пятницу 49 сенаторов США высказались за отказ от Obamacare с рядом оговорок, 51 - против.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в понедельник, акции горнодобывающих компаний дорожают вслед за сырьевыми товарами. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, с начала июня индикатор вырос на 3,7%, рекордными темпами с начала года. Японский Nikkei 225 практически не изменился в ходе торгов. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, индийский Sensex - 0,3%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Китая в июле опустился до 51,4 пункта с 51,7 пункта в июне. Аналитики рассчитывали на менее существенное снижение показателя, до 51,5 пункта. Несмотря на снижение индикатора, он остается существенно выше 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в понедельник после впечатляющего ралли по итогам прошлой недели, котировка ближайшего контракта на WTI в ходе азиатских торгов поднималась выше $50 за баррель впервые с мая. Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти. Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК подорожали на 0,4% - до $52,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,38% - до $49,9 за баррель. По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась в 1,25 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,074 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,36 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июля подрос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,01% и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, составив 519,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Металлоинвест БО-08" (+0,25%), "РЖД БО-03" (+0,24%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,22%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,91%), "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-0,7%) и "РЖД-23" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) 31 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 2 августа. Срок погашения бумаг - 21 июля 2018 года, номинал - 1 тыс. рублей.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) 2 августа с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,75-10,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 11,19-11,41% годовых.

АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) определило ставку 6-го купона облигаций серии А31 в размере 10,49% годовых. Размер выплаты по купону составит 52,88 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) (ФСК ЕЭС) установило ставку 17-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5,4% годовых. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 13,46 рубля. ФСК ЕЭС разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 5,3% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 2-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 14 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Размер выплат за 2-й купонный период на одну облигацию составит 28,67 рубля. "О1 Груп Финанс" разместило бонды серии 001P-01 на 14 млрд рублей в мае. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых. Срок погашения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.