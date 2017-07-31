Утренние прогнозы: снижение или отскок вверх?

В целом у аналитиков не сложилось единого мнения о движении рынка акций в понедельник утром. Индексы могут продолжить движение вниз, а могут и отскочить вверх.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической" отметки в 1900 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен отскок по индексу РТС за счет нефтегазового сектора – фьючерсы на нефть Brent приближаются к отметке $53 за баррель на фоне ожиданий дополнительной встречи в формате ОПЕК+ с целью обсуждения проблем, препятствующих выполнению договоренностей об ограничении добычи (встреча, как ожидается, пройдет 7-8 августа)".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Цены на нефть поднялись к отметке 52,8 долл./баррель, и мы полагаем, что российским активам сегодня будет сложно игнорировать этот момент. Таким образом, открытие сессии может пройти вблизи отметки 1925 пунктов, а в течение дня не исключен подъем индекса примерно на 1% к ближайшему сопротивлению 1945 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок на прошедшей неделе не смог воспользоваться ралли в нефти, так как попал в зависимость от политических новостей. Очередная волна дипломатического кризиса повышает шансы на дальнейшее снижение индексов к более весомым поддержкам. По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов".