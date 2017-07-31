Brent поднялась до $52,78 за баррель

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики ни в прошлую пятницу, ни по итогам недели: Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили и сессию, и неделю в минусе из-за слабой отчетности Amazon.com Inc., тогда как Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд.

За пять сессий Dow Jones вырос на 1,2%, Nasdaq снизился на 0,2%, S&P 500 потерял менее 0,1%.

Помимо отчетности крупнейших компаний, рынок акций реагировал на данные о ВВП и доверии к экономике США, а также на политические новости.

Доходность долгосрочных US Treasuries выросла по итогам прошлой недели вслед за ценами на сырье и сильными макроэкономическими показателями, повысившими инфляционные ожидания.

Аналитики и инвесторы ищут сигналы о том, что президент США Дональд Трамп продолжит работать над выполнением предвыборных обещаний, включая налоговую реформу и масштабные меры стимулирования экономики.

Пока же администрации США и республиканцам не удается добиться отмены реформы здравоохранения Obamacare. В ночь на пятницу 49 сенаторов США высказались за отказ от Obamacare с рядом оговорок, 51 - против.

Решающую роль сыграли трое сенаторов-республиканцев, которые вместе с демократами выступили против даже подобного "урезанного" варианта отмены реформы. Одним из этих сенаторов стал Джон Маккейн, проходящий лечение от рака и вернувшийся в Вашингтон специально для участия в голосовании по ряду ключевых тем.

Рост экономики США во II квартале ускорился до 2,6% в пересчете на годовые темпы с пересмотренных 1,2% в январе-марте, но не оправдал прогнозов: аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 2,7% во II квартале с ранее объявленных 1,4% в I квартале.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июле снизился до 93,4 пункта с июньского уровня в 95,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение индикатора составляло 93,1 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 93,2 пункта.

Котировки акций Amazon.com Inc. упали на 2,5%. Прибыль Amazon в апреле-июне сократилась на 77%, что может остановить недавнее ралли ее акций, в результате которого рыночная стоимость компании впервые превысила $500 млрд.

Курс акций Starbucks Corp. рухнул на 9,2%. Финрезультаты Starbucks превысили ожидания, но компания сообщила о закрытии магазинов Teavana из-за низкой рентабельности и слабых перспектив ее роста.

Цена бумаг Exxon Mobil Corp. уменьшилась на 1,5% после того, как прибыль крупнейшей нефтегазовой корпорации США не дотянула до консенсус-прогноза, хотя ее выручка превзошла ожидания.

Вместе с тем капитализация Chevron Corp. выросла на 1,9%, вторая по величине нефтяная компания США стала лидером роста в рамках Dow Jones, поскольку вернулась к прибыли в апреле-июне на фоне снижения затрат и списаний.

Стоимость бумаг Intel Corp. поднялась на 1%, прибыль и выручка за II квартал были выше ожиданий Уолл-стрит, к тому же компания улучшила годовые прогнозы.

Производитель ортодонтических аппаратов Align Technology Inc. увеличил цену бумаг на 10% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 28 июля повысился на 33,76 пункта (0,15%), до 21830,31 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,32 пункта (0,13%) - до 2472,10 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,51 пункта (0,12%) и составил 6374,68 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник, акции горнодобывающих компаний дорожают вслед за сырьевыми товарами.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, с начала июня индикатор вырос на 3,7%, рекордными темпами с начала года.

Японский Nikkei 225 практически не изменился в ходе торгов, более широкий индекс Topix увеличился на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, индийский Sensex - 0,3%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе Китая в июле опустился до 51,4 пункта с 51,7 пункта в июне. Аналитики рассчитывали на менее существенное снижение показателя, до 51,5 пункта.

Несмотря на снижение индикатора, он остается существенно выше 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе.

Подындекс сырьевых компаний в MSCI Asia Pacific растет в понедельник на 1,3%.

Также на текущей неделе внимание азиатских трейдеров будет направлено на заседания центральных банков Индии и Австралии.

Акции Hitachi Corp. и Kyocera Corp. подорожали на 5,7% и 3,6% соответственно благодаря сильным финансовым показателям за минувший квартал.

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник после впечатляющего ралли по итогам прошлой недели, котировка ближайшего контракта на WTI в ходе азиатских торгов поднималась выше $50 за баррель впервые с мая.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти.

Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК подорожали на $0,26 (0,50%) - до $52,78 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в понедельник. Более активный контракт на октябрь прибавил 0,4%, поднявшись до $52,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,20 (0,40%) - до $49,91 за баррель.

В прошлую пятницу Brent поднялась на $1,03 (2%), до $52,52 за баррель, WTI - на $0,67 (1,37%), до $49,71.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

На прошлой неделе президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих отмечал, что необходимо 100-процентное выполнение соглашения о сокращении. Саудовская Аравия намерена усилить давление на страны, которые отклоняются от согласованных показателей. Позже глава Минэнерго РФ Александр Новак добавил, что 100-процентное выполнение соглашения уберет с рынка нефти еще порядка 200 тыс. баррелей в сутки.

Между тем США рассматривают вопрос об ужесточении санкций в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.