По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов - "Открытие Брокер"

"Российский рынок на прошедшей неделе не смог воспользоваться ралли в нефти, так как попал в зависимость от политических новостей. Очередная волна дипломатического кризиса повышает шансы на дальнейшее снижение индексов к более весомым поддержкам. По индексу ММВБ движение вниз может продолжиться до 1850-1870 пунктов. В то же время у рубля ситуация более стабильная. Отечественная валюта удерживает свои позиции против доллара, хотя и слабеет против евро, отражая меняющийся расклад сил на глобальном рынке. Тем не менее, лёгкое ослабление продолжится и в рубле, но оно ограничивается достаточно высоким спросом на российские долговые обязательства", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.