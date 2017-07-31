Нефть перемещается в более высокие диапазоны - eToro

Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31 мая в районе 52,30, тем самым подтвердив переход в более высокий диапазон. С утра цена отметилась на максимуме 52,44.

"Цены закрепились над уровнем 50, и теперь задача состоит в том, чтобы не только удержаться над важной отметкой, но и продолжить восхождение. Для этого рынку потребуется свежая подпитка прежде всего в виде позитивной статистики из США по запасам и добыче. Мы видим признаки более активного, чем ожидалось, сокращения запасов в Штатах, и это может указывать не только на сезонный фактор, но и на сокращение инвестиций в сланцевые проекты из-за недавнего периода низких цен. Также рынок продолжает уповать на ОПЕК. 7-8 августа в Абу-Дали состоится очередная встреча технического комитета. Пока повестка дня неизвестна, но если появятся сигналы о том, что в мероприятии могут принять участие Ливия и Нигерия, это станет хорошим подспорьем для цен. Да и сам факт того, что экспортеры не оставляют без внимание ситуацию на рынке, продолжая двигаться к цели, тоже позитивен для сырьевых площадок. В пятницу отчет Baker Hughes отразил рост числа действующих буровых на 2 единицы. Судя по динамике Brent, данные вполне вписались в текущую картину, указывающую на замедление буровой активности. Теперь, когда отметка 52 позади, активу необходимо найти силы, чтобы отправиться в направлении следующего психологического барьера 53. Но на пути к этому уровню цены могут встретить "оффера" и откатиться на фиксации прибыли", - отмечает специалист eToro.