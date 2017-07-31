Утром возможен отскок по индексу РТС за счет нефтегазового сектора - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможен отскок по индексу РТС за счет нефтегазового сектора – фьючерсы на нефть Brent приближаются к отметке $53 за баррель на фоне ожиданий дополнительной встречи в формате ОПЕК+ с целью обсуждения проблем, препятствующих выполнению договоренностей об ограничении добычи (встреча, как ожидается, пройдет 7-8 августа). На валютном рынке положительное влияние динамики цен на нефть на курс рубля может быть уравновешено опасениями, связанными с новым витком санкций в отношении российских компаний – консолидация вблизи отметки 59.5 по паре доллар-рубль пока остается актуальным сценарием", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.