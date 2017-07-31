Открытие рынка сегодня ожидаем в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52,8 за баррель на фоне перетока торговой активности в торгующийся около $52.4 октябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может проверить на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической" отметки в 1900 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.