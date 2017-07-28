Рынок акций на неделе просел на опасениях новых санкций США

Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе вслед за мировыми площадками и на фоне ралли нефти были нивелированы распродажами из-за эскалации санкционного противостояния США и России. Конгресс США на неделе принял законопроект о санкциях против России, МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, в итоге умеренный подъем рынка сменился в конце недели откатом и индексы ушли в "минус".

В период с 24 по 28 июля индекс ММВБ просел на 0,4% - до 1916,75 пункта, индекс РТС потерял 1% и достиг 1014,44 пункта; доллар за неделю подорожал на 0,17 рубля, а октябрьская нефть Brent подскочила почти на 8% или $3,82.

Неделя началась сроста выше 1930 пунктов по индексу ММВБ и снижения долларового индекса РТС на фоне ослабления рубля (доллар превысил 60 руб.) и подорожавшей нефти на новостях ОПЕК о планах по дальнейшему сокращению добычи сырья.

Акции "Норникеля" (+2,4%) подросли на фоне известий, что индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в ГМК.

Рынок нефти получил позитивный импульс после итогов встречи в Санкт-Петербурге министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) - стоимость Brent поднялась к $48,8 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что темпы сокращения запасов нефти ускорятся, Нигерия при достижении добычи в 1,8 млн б/с будет готова присоединиться к соглашению ОПЕК+, а сама сделка по ограничению добычи может быть продлена после I квартала 2018г в случае необходимости.

Во вторник рынок акций просел к 1920 пунктам по ММВБ из-за опасений введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций; откат blue chips сдерживался раллирующей нефтью и подъемом индексов в Европе и США, при этом спросом пользовались бумаги электросетевых компаний. Нефть Brent поднялась к $50 за баррель на новостях о вероятном ограничении ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа до 6,6 млн баррелей (на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее).

В среду индекс ММВБ вновь превысил 1930 пунктов на фоне подъема мировых фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря сокращению запасов в США, тема новых антироссийских санкций США была воспринята нейтрально, при этом продолжилось ралли электросетевых компаний. Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, которые призваны наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы.

Мировые рынки росли в ожидании заседания Федрезерва США, а нефть Brent достигла $51 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении добычи и запасов нефти в стране, а также росте спроса на бензин и повышении загруженности НПЗ.

В четверг индекс ММВБ поднялся выше 1945 пунктов, РТС превысил 1030 пунктов на фоне роста мировых площадок, подогретых нейтральными итогами заседания Федрезерва США; сдерживающим "быков" фактором остались опасения введения новых антироссийских санкций со стороны США (законопроект о санкциях в отношении России утвердил Сенат США).

Федрезерв США ожидаемо сохранил базовую ставку в диапазоне 1-1,25%, при этом регулятор заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году". Нефть Brent поднялась к $51,5 за баррель, обнови максимум с начала июня.

Акции "ФСК ЕЭС" (+2,8%) подогрел отчет за первое полугодие по РСБУ - чистая прибыль компании выросла на 13,8% (до 18,6 млрд руб.), выручка увеличилась на 8% (до 92,8 млрд руб.). Упали акции "М.Видео" (-5,7%, до 407,1 рубля) на фоне продажи крупного пакета (24,66%) западным инвесторам по ценам ниже внутреннего рынка (405 руб. за штуку); пакет был ранее выкуплен у миноритарных акционеров в ходе оферты.

В пятницу рынок акций растерял весь недельный прирост из-за эскалации санкционного противостояния США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок в связи с фиксацией прибыли игроками после успешной недели; сдерживающим откат фактором выступила раллирующая нефть.

После утверждения Сенатом США законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В пятницу МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона - о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах".

Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, отметив, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2017г в интервале 1,3-1,8%.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции банка "Возрождение" (-13%), "Группы ЛСР" (-8%); лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (+26%), "МРСК Волги" (+22%), "МРСК Юга" (+15%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определят колебания нефти, которая может скорректироваться вниз после ралли, а также развитие санкционной темы в отношениях США и России. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1890-1960 пунктов, для индекса РТС - 990-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".