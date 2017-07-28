Цены евробондов РФ умеренно подешевели за неделю, суверенные спреды слегка сузились

Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились по итогам недели в связи с выходом инвесторов из российских активов в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США.

В начале недели рынок российских еврооблигаций отступал в связи с ожиданиями ужесточения антироссийских санкций против России, а также на фоне незначительного снижения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Падение цен большинства выпуска российских евробондов, тем не менее, было довольно умеренным, чему способствовала позитивная ситуация на рынке нефти.

Во вторник российские евробонды ускорили снижение в ожидании голосования в Конгрессе США по вопросу расширения антироссийских санкций, а также на фоне незначительного снижения в секторе US Treasuries. Начавшееся в США двухдневное заседание ФРС США добавляло обеспокоенности участникам торгов, так как неожиданные для рынка решения регулятора могли вызвать глобальные движения во всех секторах мирового рынка.

Середина недели, напротив, оказалась более удачной для российских евробондов. В среду большинство бумаг скорректировалось вверх после снижения в начале недели. Небольшие покупки начались после завершения голосования в Палате представителей Конгресса США по законопроекту о санкциях. Принятый документ оказался более мягким в сравнении с более раним вариантом, и риски, заложенные в нем, уже были учтены рынком. Активность на рынке была не очень высокой, так как участники торгов ожидали решения ФРС США по ставке.

В четверг котировки большинства российских еврооблигаций повышались благодаря общему росту интереса инвесторов к риску после решения ФРС США оставить базовую ставку без изменений. Оптимизм на рынке поддерживался также ценами на нефть, преодолевшими отметку $51 за баррель и находящимися на максимальных с начала лета уровнях. Наибольшим спросом инвесторов пользовались наиболее "длинные" выпуски российских евробондов.

В последний торговый день недели котировки большинства российских еврооблигаций почти не изменились на фоне решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 9,0% годовых. Решение регулятора было ожидаемым, поэтому не оказало особого влияния на участников торгов.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,02% и составила 120,22% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней на 2 пункта и 28 июля составил 67 базисных пунктов).

Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,6%, с погашением в 2042 году - на 1,04% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 пункт и составил 256 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,13%, бумаги с погашением в 2023 году повысились в цене на 0,2%% (их спред к US Treasuries сузился на 6 пунктов - до 157 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году подешевели на 0,07%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,81% - до 101,3% от номинала (доходность повысилась на 5 пунктов и оставила 5,16% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции; участники торгов будут ожидать более явных сигналов с мировых рынков капитала, ориентируясь в том числе на цены на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По их мнению, влияние на рынок российских еврооблигаций в ближайшее время будет оказывать интрига, связанная с подписанием законопроекта о санкциях президентом США Дональдом Трампом, а также ситуация на рынке нефти.