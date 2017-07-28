Рынок акций завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по ММВБ на теме взаимных санкций США и РФ

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по индексу ММВБ из-за эскалации геополитической напряженности на теме взаимных санкций США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок; сдерживающим фактором выступила раллирующая нефть, обновившая максимум с конца мая.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ упал до 1916,75 пункта (-1,5%), индекс РТС - до 1014,44 пункта (-1,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 59,53 рубля (+0,03 рубля) на фоне неизменности ставки ЦБ РФ.

За неделю индексы ММВБ и РТС снизились на 0,4-1%, доллар подрос на 0,17 рубля, а нефть Brent подскочила почти на 8%.

Сенат США в четверг одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР; теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона: о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским Конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах", "прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, отметив, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. Также ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2017 год в интервале 1,3-1,8%.

В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4% и -2,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%).

В пятницу снизились фондовые индексы Азии, минусует Европа (DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,4-1,1%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,3%) за счет фиксации прибыли игроками после успешной недели.

Нефть в пятницу продолжила ралли, обновив максимум с конца мая. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,13 за баррель (+1,2% и +1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $49,66 за баррель (+1,3% и +0,6% накануне).

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций в пятницу растерял позитив предыдущих дней и ушел в "красную" зону на санкционных новостях.

Сенат США практически единогласно принял законопроект о расширении санкций к России, и теперь судьба документа в руках президента Д.Трампа, у которого есть 10 дней на принятие решения. Учитывая широкую поддержку проекта со стороны обеих партий Конгресса, принятие закона почти гарантировано. Маловероятно и усиление противостояния принятию закона со стороны ЕС, поскольку до сих пор все ограничивалось отдельными комментариями представителей некоторых стран о том, что США следовало бы согласовать данный шаг с ЕС, поскольку интересы европейских государств по некоторым моментам затрагиваются напрямую (в частности, "Северный поток-2").

Вероятно, падение российского рынка акций было бы более сильным, если бы не сдерживающий фактор в виде дорожающей пятый день подряд нефти после заявления Саудовской Аравии о планах по сокращению экспорта сырья в августе и озвученные намерения Кувейта и ОАЭ последовать их примеру. Это позволило инвесторам оставить без внимания тот факт, что Ливия и Нигерия на встрече участников соглашения ОПЕК+ 24 июля сохранили возможность наращивать добычу.

На фоне общего падения лучше рынка в пятницу выглядел розничный сектор, который является наиболее защитным даже при усилении антироссийских санкций со стороны США. К тому же интерес к бумагам "Ленты" и X5 поддержали новости, что компании договорились об аренде 14 гипермаркетов "НАШ" и 50 супермаркетов "Седьмой континент" у прежних владельцев ("МКапитал" и ОТЦР) на 15 лет.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, неизменность ставки ЦБ РФ, рост нефти и заключительные выплаты в рамках налогового периода играют в пользу российской валюты. Негатив от возможного расширения санкций против Москвы пока не оказывает определяющего воздействия на курс рубля, однако рынок акций отреагировал массированными распродажами.

Цены на нефть находятся вблизи максимумов последних недель на фоне сокращения запасов в США, а также глобального ослабления доллара. Кроме того, поддержку котировкам оказали обещания Кувейта уменьшить производство сырья. Теперь важно проследить за публикацией данных о буровой активности американских компаний.

ЦБ РФ ожидаемо взял паузу в снижении ставки на фоне ускорения инфляции, а также в условиях введения новых антироссийских санкций. Большинство аналитиков уверены, что президент США Д.Трамп будет вынужден подписать принятый Конгрессом законопроект о санкциях к РФ.

По оценке аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, с экономической стороны у российского рынка акций нет особых поводов для беспокойства. В Минэкономразвития оценили рост ВВП РФ в июне на уровне 2,9%, а за I полугодие - 1,7%. Однако политика периодически подкидывает неприятности: в ответ на действия американских законодателей Москва объявила о своих контрмерах, которые должны были быть приняты еще в конце прошлого года. Так, МИД РФ ответил предложением сократить штат дипломатической миссии США в РФ, а также запретом пользоваться рядом строений. Вполне вероятно, что ситуация эта получит продолжение, пока не станет абсурдной.

После того, как информация появилась на лентах СМИ, продавцы уверенно завладели ситуацией на рынке, в то время как нефть Brent продолжает двигаться вверх. ЦБ РФ не стал менять ставку, сославшись на сохранение инфляционных рисков. Закрытие недели ниже 1920 пунктов грозит индексу ММВБ новым периодом падения до значимых поддержек в районе 1850-1870 пунктов.

"Уралкалий" (MOEX: URKA) (+0,04%) сократил прибыль в I полугодии по РСБУ в 2,1 раза (до 21,32 млрд рублей), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (без изменений) снизила прибыль в I полугодии по РСБУ в 1,5 раза (до 8,79 млрд рублей), "Татнефть" увеличила прибыль в I полугодии по РСБУ на 12,9% (до 57,4 млрд рублей).

Нефть продолжает отыгрывать события текущей недели. Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта до 6,6 млн б/с, запасы нефти в США снизились. На рынке фьючерсов все еще присутствует структура контанго, но разрывы ближайших контрактов с дальними существенно сократились. Это означает, что текущий рост может оказаться неустойчивым и участники торгов не ждут какого-либо дефицита предложения в обозримом будущем.

Рост ВВП США во II квартале составил 2,6% по сравнению с 1,2% в I квартале. Потребительские расходы выросли на 2,8%, инвестиции в основной капитал - на 2,2%, инфляция по индексу PCE составила за год 0,3%, а Core PCE - 0,9%.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, распродажам на рынке акций в пятницу способствовал неблагоприятный внешний фон и геополитический фактор - в ответ на американские санкции Москва отплатила той же монетой.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (-1,8%) сообщил о своих амбициозных планах, в рамках которых в ближайшие десять лет компания намерена стать крупнейшим в мире экспортером СПГ, обогнав Катар. Также газовая компания планирует ускорить строительство своих заводов по сжижению природного газа - второй и третьей очереди "Ямал СПГ" - и, таким образом, запустить их раньше установленного срока. Благодаря этому "НОВАТЭК" сможет быстрее выплатить долги по займам, которые достигают 599,54 млрд рублей.

По оценке аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефтяные цены выполнили "программу минимум", и теперь для дальнейших шагов вверх необходимы новые сигналы. Дальнейшая динамика рынка нефти пока не очевидна. Для развития успеха необходимы дальнейшие устойчивые сигналы о сокращении запасов (сохранении спроса) и одновременно о высокой дисциплине по сделке ОПЕК+. И если с первой частью в среднесрочной перспективе картина, скорее, будет формироваться в светлых тонах (до сентября запасы с большей вероятностью продолжат снижаться), то по вопросу дисциплины вся надежда на неформального лидера ОПЕК - Саудовскую Аравию. Если силы убеждения окажется недостаточно и при этом не будет большего самоограничения, то рынок вновь вернется к негативу, тем более что сланцевики в США все еще полны сил.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-7,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-6,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-6,2%), QIWI (MOEX: QIWI) (-6,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4%), СК "Южурал-АСКО" (-3,6%).

Акции "Яндекса" упали по факту выхода неплохого отчета за II квартал по стандартам US GAAP: выручка компании выросла на 23% в годовом выражении (до 22,1 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль поднялась на 2% (до 4 млрд рублей). Показатели выручки "Яндекса" фактически совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом".

"Яндекс" также пересмотрел прогноз по росту выручки в 2017 году в сторону повышения: компания ожидает роста на 18-21% по сравнению с результатами за 2016 год.

Подорожали бумаги "АО "Дагестанская энергосбытовая компания"" (-15,6%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,9%), АО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+5,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,617 млрд руб. (из них 8,239 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).