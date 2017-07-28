Даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю - ИК "Велес Капитал"

"В условиях повышенной геополитической напряженности даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю. Так, сильную зависимость отечественной валюты от геополитики в очередной раз продемонстрировали торги в пятницу. В течение дня цена на нефть марки Brent забиралась выше 52,6 долл., что стало максимумом с конца мая, а индекс доллара пытался обновить очередной минимум. Однако российская валюта на фоне ухудшения российско-американских отношений упорно игнорировала комфортные для роста экономические условия и скромно укреплялась на максимуме до 59,36 (в паре с долларом) после решения ЦБ по ставке, а окончание рабочего дня встречала на уровне 59,6", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал".