.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк
.
28 июля 2017 года 17:45
На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк
"На следующей неделе курс рубля, вероятнее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар, но необходимо отметить наличие рисков ослабления рубля. Во-первых, при выходе более сильной, чем ожидается, статистики по американской экономике могут снизиться курсы валют большинства стран с формирующимися рынками. Во-вторых, в течение ближайших двух недель президент США Д. Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против РФ. Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства. Поддержать рубль должна благоприятная ситуация на рынке нефти: мы ожидаем сохранение котировок выше уровня 50 долларов/баррель", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.
.
28 июля 2017 года 20:23
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе вслед за мировыми площадками и на фоне ралли нефти были нивелированы распродажами из-за эскалации санкционного противостояния США и России. Конгресс США на неделе принял законопроект о санкциях против России, МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, в итоге умеренный подъем рынка сменился в конце недели откатом и индексы ушли в "минус". читать дальше
.28 июля 2017 года 20:22
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились по итогам недели в связи с выходом инвесторов из российских активов в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.28 июля 2017 года 19:28
Рынок акций завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по ММВБ на теме взаимных санкций США и РФ
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по индексу ММВБ из-за эскалации геополитической напряженности на теме взаимных санкций США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок; сдерживающим фактором выступила раллирующая нефть, обновившая максимум с конца мая. читать дальше
.28 июля 2017 года 19:04
Даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю - ИК "Велес Капитал"
"В условиях повышенной геополитической напряженности даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю. Так, сильную зависимость отечественной валюты от геополитики в очередной раз продемонстрировали торги в пятницу. В течение дня цена на нефть марки Brent... читать дальше
.28 июля 2017 года 18:17
Российский фондовый рынок завершал неделю в "красной зоне" под влиянием отзыва лицензии у банка "Югра". В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов, а индекс РТС – до 1000 пунктов при снижении рубля на 0,7%", – указывает Михаил Крылов, директор аналитического департамента "Golden... читать дальше
.28 июля 2017 года 17:13
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9,0%, выделяя в качестве инфляционного риска приостановление снижения инфляционных ожиданий населения. Вместе с тем тональность пресс-релиза была достаточно мягкой, а сигнал о том, что Банк России "видит пространство... читать дальше
.28 июля 2017 года 16:48
"Индекс ММВБ вновь рискует закрыть день ниже 1920 пунктов, что существенно ухудшает техническую картину, открывая путь к дальнейшему снижению. Между тем главным поводом для негативного сценария остаётся политика. Американский Сенат проголосовал за новые ограничения для РФ, на которые Москва... читать дальше
.28 июля 2017 года 16:26
После вчерашней коррекции, вызванной в основном техническими факторами, американская валюта снова продается по всему спектру рынка, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки продолжают разочаровываться в долларе на фоне политических... читать дальше
.28 июля 2017 года 16:15
Во второй половине пятничной торговой сессии снижение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA
"В пятницу усиление политической напряженности, связанное с утверждением сенатом США нового пакета антироссийских санкций и ответное решением МИДа РФ сократить число находящихся в России американских дипломатических сотрудников, повлекло за собой снижение российских индексов акций. Несмотря на... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:41
Москва. 28 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине после того, как ЦБ РФ оставил размер ключевой ставки без изменения. читать дальше
.28 июля 2017 года 15:37
"Публикация комментария по итогам заседания ФРС США вчера вечером содержала два значимых момента, - указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Первый – это указание на «относительно скорое» начало сокращение баланса, что было воспринято участниками рынка как непрозрачный намёк на... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:51
"Хотя совет директоров Банка России предпочел оставить ключевую ставку неизменной, он, как мы и ожидали, отметил неизменность краткосрочных и среднесрочных рисков,- отмечает экономист ВТБ Капитал по России и СНГ по России и СНГ Александр Исаков. - Однако изменения коснулись перечня рисков: к ним... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:26
"Как и ожидалось, Банк России решил не смягчать денежно-кредитную политику в июле, сохранив ключевую ставку на уровне 9.00%, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Спустя несколько минут после публикации комментария, пара USD/RUB направилась к внутридневным минимумам в... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.