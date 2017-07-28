На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк

"На следующей неделе курс рубля, вероятнее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар, но необходимо отметить наличие рисков ослабления рубля. Во-первых, при выходе более сильной, чем ожидается, статистики по американской экономике могут снизиться курсы валют большинства стран с формирующимися рынками. Во-вторых, в течение ближайших двух недель президент США Д. Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против РФ. Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства. Поддержать рубль должна благоприятная ситуация на рынке нефти: мы ожидаем сохранение котировок выше уровня 50 долларов/баррель", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.