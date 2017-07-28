"Черная полоса" у доллара не заканчивается - eToro

После вчерашней коррекции, вызванной в основном техническими факторами, американская валюта снова продается по всему спектру рынка, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки продолжают разочаровываться в долларе на фоне политических проблем в Вашингтоне, слабой статистики и неуверенности ФРС.

Что касается макроданных, с этого фронта пришел новый негатив. Согласно предварительной оценке, во втором квартале ВВП США ускорил рост до 2,6% в соответствии с прогнозами против предыдущего значения на уровне 1,4%. Но разочарование пришло от индекса расходов на обеспечение занятости, который составил лишь 0,5%, достигнув минимального за два года значения. Не порадовал и ценовой индекс ВВП, который оказался на уровне 1,0% против ожидавшихся 1,3% и предыдущего результата 2,0%. Еще более резкое падение показал индекс цен расходов на личное потребление, который замедлил рост до 0,3% от 2,2% против прогноза 1,2%.

"Несмотря на ускорение темпов экономического роста, беспокойство вызывают ценовые индикаторы, которые указывают на отсутствие инфляционного давления, - подчеркивает эксперт eToro. - Вышедшие сегодня цифры подтверждают уместность позиции регулятора в рамках недавнего заседания. Федрезерв высказался менее уверенно в отношении роста потребительских цен, что было воспринято игроками как сигнал о сомнениях ЦБ в целесообразности еще одного повышения ставки в этом году и готовности экономики к дальнейшему ужесточению политики. В ответ на релизы доллар ускорил падение против основных валют. Реакция валюты подтверждает, что участники рынка сейчас уделяют внимание именно инфляционным сигналам, которые позволяют судить о будущих шагах Центробанка. Впрочем, приличный ВВП несколько сглаживает негатив. Ожидания повышения ставки в декабре, которые и без того составляли около 45%, будут снижаться и далее, подрывая позиции «американца»".