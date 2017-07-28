.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль снижается к доллару и евро после решения ЦБ РФ не менять ставку
.
ГЛАВНОЕ
Позитивные тенденции в экономике осенью продолжат усиливаться
Рост ВВП РФ во 2-м квартале ускорился до 2,7%. Инфляция движется к уровню 3,8% по итогам года. Позитивные тенденции в экономике осенью могут продолжить усиливаться, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
 
Экономике готовят план стимулирования
Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в статье для “Коммерсанта” рассказал о программе стимулирования экономического роста, над которой работает сейчас одна из рабочих групп высшего совета партии. По его мнению, для...
 
С корпоративных карт снимается подозрительно много денег
Центробанк обратил внимание на то, что с корпоративных карт, которые банки выдают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), стали снимать больше наличности. Рост таких операций может означать в том числе, что настоящая их цель –...
 
Льготы по оплате электроэнергии для населения могут сократить
АС опубликовала проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике), где предлагает плавно сокращать перекрестное субсидирование, в том числе за счет роста тарифа для некоторых категорий населения. Поручение о...
 
28 июля 2017 года 15:41

Рубль снижается к доллару и евро после решения ЦБ РФ не менять ставку

Москва. 28 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине после того, как ЦБ РФ оставил размер ключевой ставки без изменения.

Курс доллара США составил 59,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,75 руб./EUR1, поднявшись на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 12,51 копейки - до 64,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,34 копейки, до 59,54 руб./$1, и поднял курс евро на 3,7 копейки, до 69,68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах пятницы на фоне решения ЦБ РФ оставить размер ключевой ставки на уровне 9% годовых. При этом регулятор отметил, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. Кроме того, было указано на геополитический риск, который может оказать неблагоприятное воздействие как на валютный курс, так и на инфляционные ожидания.

Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях скорой ребалансировки рынка топлива, при этом марка Brent завершает неделю рекордным повышением с начала года. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,12% - до $51,67 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени также на 0,12% - до $49,1 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 7,25%. В течение недели участники рынка получили сразу несколько позитивных новостей, в частности, Минэнерго США отчиталось о падении запасов нефти и бензина в стране до минимума с начала года, а Американский институт нефти (API) сообщил, что спрос на бензин в июне в Штатах стал рекордным для этого месяца более чем за десятилетие.

"ЦБ РФ взял паузу. Несмотря на сохранение тенденции на снижение инфляции и инфляционных рисков в условиях укрепления темпов роста экономики, регулятор принял решение воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в июле. В качестве объяснения такого поведения называются временная приостановка снижения инфляции (вследствие холодной погоды и планового повышения тарифов), а также опасения колебаний курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков. На наш взгляд, именно последний фактор стал определяющим при принятии сегодняшнего решения. Фраза о том, что Банк России видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года, позволяет нам чувствовать себя комфортно с прогнозом ее снижения еще на 75 базисных пунктов до конца года", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.

"Мы, как и раньше, продолжаем полагать, что до конца 2017 года ЦБ снизит ставку до 8,25%. Однако будут ли снижения распределены равномерно между тремя заседаниями или же на одно из заседаний придется снижение на 50 базисных пунктов, будет зависеть от степени воздействия геополитических рисков на курс и инфляционные ожидания, от дальнейшей динамики инфляционных ожиданий и от того, насколько согласуется рост потребительских цен с целью по инфляции на конец года", - подчеркивает экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в пятницу в сравнении с предыдущим днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка на семидневный срок - на 1 б.п., до 9,24% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,22% , 9,21% и 9,07% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июля 2017 года 20:23
Рынок акций на неделе просел на опасениях новых санкций США
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе вслед за мировыми площадками и на фоне ралли нефти были нивелированы распродажами из-за эскалации санкционного противостояния США и России. Конгресс США на неделе принял законопроект о санкциях против России, МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, в итоге умеренный подъем рынка сменился в конце недели откатом и индексы ушли в "минус".    читать дальше
.
28 июля 2017 года 20:22
Цены евробондов РФ умеренно подешевели за неделю, суверенные спреды слегка сузились
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций немного снизились по итогам недели в связи с выходом инвесторов из российских активов в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США.    читать дальше
.
28 июля 2017 года 19:28
Рынок акций завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по ММВБ на теме взаимных санкций США и РФ
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ завершил неделю падением к уровням 3-недельной давности по индексу ММВБ из-за эскалации геополитической напряженности на теме взаимных санкций США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок; сдерживающим фактором выступила раллирующая нефть, обновившая максимум с конца мая.    читать дальше
.
28 июля 2017 года 19:04
Даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю - ИК "Велес Капитал"
"В условиях повышенной геополитической напряженности даже более длительная пауза в снижении ставки не будет оказывать никакой поддержки рублю. Так, сильную зависимость отечественной валюты от геополитики в очередной раз продемонстрировали торги в пятницу. В течение дня цена на нефть марки Brent...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 18:17
В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок завершал неделю в "красной зоне" под влиянием отзыва лицензии у банка "Югра". В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов, а индекс РТС – до 1000 пунктов при снижении рубля на 0,7%", – указывает Михаил Крылов, директор аналитического департамента "Golden...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 17:45
На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк
"На следующей неделе курс рубля, вероятнее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар, но необходимо отметить наличие рисков ослабления рубля. Во-первых, при выходе более сильной, чем ожидается, статистики по американской экономике могут снизиться курсы валют большинства стран с формирующимися...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 17:13
Прогнозируем консолидацию курса рубля в диапазоне 58,5-60,5 руб. за доллар - Промсвязьбанк
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9,0%, выделяя в качестве инфляционного риска приостановление снижения инфляционных ожиданий населения. Вместе с тем тональность пресс-релиза была достаточно мягкой, а сигнал о том, что Банк России "видит пространство...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 16:48
По индексу ММВБ возможно дальнейшее снижение - "Открытие Брокер"
"Индекс ММВБ вновь рискует закрыть день ниже 1920 пунктов, что существенно ухудшает техническую картину, открывая путь к дальнейшему снижению. Между тем главным поводом для негативного сценария остаётся политика. Американский Сенат проголосовал за новые ограничения для РФ, на которые Москва...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 16:26
"Черная полоса" у доллара не заканчивается - eToro
После вчерашней коррекции, вызванной в основном техническими факторами, американская валюта снова продается по всему спектру рынка, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки продолжают разочаровываться в долларе на фоне политических...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 16:15
Во второй половине пятничной торговой сессии снижение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA
"В пятницу усиление политической напряженности, связанное с утверждением сенатом США нового пакета антироссийских санкций и ответное решением МИДа РФ сократить число находящихся в России американских дипломатических сотрудников, повлекло за собой снижение российских индексов акций. Несмотря на...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 15:37
Акции российских металлургов выглядят в целом лучше рынка - ВТБ 24
"Публикация комментария по итогам заседания ФРС США вчера вечером содержала два значимых момента, - указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Первый – это указание на «относительно скорое» начало сокращение баланса, что было воспринято участниками рынка как непрозрачный намёк на...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 15:15
Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 59 рублей за доллар - ИК "ФИНАМ"
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 14:51
До конца 2017 года ЦБ РФ снизит ставку до 8.25% - ВТБ Капитал
"Хотя совет директоров Банка России предпочел оставить ключевую ставку неизменной, он, как мы и ожидали, отметил неизменность краткосрочных и среднесрочных рисков,- отмечает экономист ВТБ Капитал по России и СНГ по России и СНГ Александр Исаков. - Однако изменения коснулись перечня рисков: к ним...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 14:26
Рубль потихоньку укрепляется, ЦБР пытается подавить инфляционные ожидания - FxPro
"Как и ожидалось, Банк России решил не смягчать денежно-кредитную политику в июле, сохранив ключевую ставку на уровне 9.00%, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Спустя несколько минут после публикации комментария, пара USD/RUB направилась к внутридневным минимумам в...    читать дальше
.
28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.