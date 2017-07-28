Рубль снижается к доллару и евро после решения ЦБ РФ не менять ставку

Москва. 28 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине после того, как ЦБ РФ оставил размер ключевой ставки без изменения.

Курс доллара США составил 59,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,75 руб./EUR1, поднявшись на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 12,51 копейки - до 64,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,34 копейки, до 59,54 руб./$1, и поднял курс евро на 3,7 копейки, до 69,68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах пятницы на фоне решения ЦБ РФ оставить размер ключевой ставки на уровне 9% годовых. При этом регулятор отметил, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. Кроме того, было указано на геополитический риск, который может оказать неблагоприятное воздействие как на валютный курс, так и на инфляционные ожидания.

Цены на нефть растут в пятницу на ожиданиях скорой ребалансировки рынка топлива, при этом марка Brent завершает неделю рекордным повышением с начала года. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,12% - до $51,67 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени также на 0,12% - до $49,1 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 7,25%. В течение недели участники рынка получили сразу несколько позитивных новостей, в частности, Минэнерго США отчиталось о падении запасов нефти и бензина в стране до минимума с начала года, а Американский институт нефти (API) сообщил, что спрос на бензин в июне в Штатах стал рекордным для этого месяца более чем за десятилетие.

"ЦБ РФ взял паузу. Несмотря на сохранение тенденции на снижение инфляции и инфляционных рисков в условиях укрепления темпов роста экономики, регулятор принял решение воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в июле. В качестве объяснения такого поведения называются временная приостановка снижения инфляции (вследствие холодной погоды и планового повышения тарифов), а также опасения колебаний курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков. На наш взгляд, именно последний фактор стал определяющим при принятии сегодняшнего решения. Фраза о том, что Банк России видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года, позволяет нам чувствовать себя комфортно с прогнозом ее снижения еще на 75 базисных пунктов до конца года", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.

"Мы, как и раньше, продолжаем полагать, что до конца 2017 года ЦБ снизит ставку до 8,25%. Однако будут ли снижения распределены равномерно между тремя заседаниями или же на одно из заседаний придется снижение на 50 базисных пунктов, будет зависеть от степени воздействия геополитических рисков на курс и инфляционные ожидания, от дальнейшей динамики инфляционных ожиданий и от того, насколько согласуется рост потребительских цен с целью по инфляции на конец года", - подчеркивает экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в пятницу в сравнении с предыдущим днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка на семидневный срок - на 1 б.п., до 9,24% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на уровне 9,22% , 9,21% и 9,07% годовых соответственно.