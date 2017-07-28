Акции российских металлургов выглядят в целом лучше рынка - ВТБ 24

"Публикация комментария по итогам заседания ФРС США вчера вечером содержала два значимых момента, - указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Первый – это указание на «относительно скорое» начало сокращение баланса, что было воспринято участниками рынка как непрозрачный намёк на готовность запустить программу сворачивания QE в сентябре. Несмотря на смену вектора монетарной политики мировых центробанков от смягчения в сторону ужесточения, процесс сворачивания стимулов и нормализации политики идёт небыстро, что в условиях сохраняющегося экономического роста поддерживает «ралли» на фондовых площадках".

По мнению эксперта, сочетание ослабляющегося доллара и ускоряющегося Китая делает привлекательными инвестиции в промышленные металлы и акции их производителей. Котировки меди обновили двухлетние максимумы, нацелившись в район $7000/тонна. Никель тестирует снизу свою 200-дневную среднюю. Цены на сталь вблизи максимальных значений. Акции российских металлургов выглядят в целом лучше рынка.

ЦБ взял паузу. Несмотря на сохранение тенденции на снижение инфляции и инфляционных рисков в условиях укрепления темпов роста экономики, регулятор принял решение воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки в июле, напоминает О. Душин. В качестве объяснения такого поведения называется временная приостановка снижения инфляции (вследствие холодной погоды и планового повышения тарифов), а также опасения колебаний курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.

"На наш взгляд, именно последний фактор стал определяющим при принятии сегодняшнего решения. Фраза о том, что Банк России видит пространство для снижения ставки во 2 пол. 2017 г., позволяет нам чувствовать себя комфортно с прогнозом её снижения ещё на 75 б.п. до конца года", - заключает аналитик ВТБ 24.