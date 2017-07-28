До конца 2017 года ЦБ РФ снизит ставку до 8.25% - ВТБ Капитал

"Хотя совет директоров Банка России предпочел оставить ключевую ставку неизменной, он, как мы и ожидали, отметил неизменность краткосрочных и среднесрочных рисков,- отмечает экономист ВТБ Капитал по России и СНГ по России и СНГ Александр Исаков. - Однако изменения коснулись перечня рисков: к ним был также добавлен геополитический риск, который может оказать неблагоприятное воздействие как на валютный курс, так и на инфляционные ожидания".

Решение было принято на основании приостановки снижения инфляционных ожиданий, вызванного повышением цен на плодоовощную продукцию и регулярной индексацией тарифов, указывает эксперт.

"Мы, как и раньше, продолжаем полагать, что до конца 2017 года ЦБ снизит ставку до 8.25%. Однако будут ли снижения распределены равномерно между тремя заседаниями или же на одно из заседаний придется снижение на 50 бп, будет зависеть от степени воздействия геополитических рисков на курс и инфляционные ожидания, от дальнейшей динамики инфляционных ожиданий и от того, насколько согласуется рост потребительских цен с целью по инфляции на конец года. Поскольку накопленная за первое полугодие инфляция составляет 1.8%, то потребительские цены в оставшиеся месяцы должны расти по 0.4%, скорректированные на сезонность", - резюмирует А. Исаков.