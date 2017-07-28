Рубль потихоньку укрепляется, ЦБР пытается подавить инфляционные ожидания - FxPro

"Как и ожидалось, Банк России решил не смягчать денежно-кредитную политику в июле, сохранив ключевую ставку на уровне 9.00%, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Спустя несколько минут после публикации комментария, пара USD/RUB направилась к внутридневным минимумам в 59.36, но в значительной степени это реакция на проходящее в эти минуты параллельное укрепление нефти. Некоторое ускорение инфляции в июне (до 4.4% г/г) вынудило ЦБ сохранить градус монетарного сдерживания, сохраняя внушительную разницу между ключевой ставкой и инфляцией".

Так как июньский всплеск, судя по всему, является кратковременным, замедление темпов роста цен в июле и августе или даже их снижение (ожидается хороший урожай) способны стать причиной дальнейшего смягчения ставки позднее в этом году, полагает эксперт. По его мнению, стоит ожидать, что уже в сентябре (следующее заседание 15 сентября) ЦБР сумеет продолжить цикл снижения ставки, опустив её до конца года до 8.25%-8.5%.

"Главную угрозу дальнейшему снижению ставок представляют потребительские инфляционные ожидания. Люди отказываются верить, что цены растут таким низким темпом и что такая инфляция может быть устойчивой в длительной перспективе. Пожалуй, лучшую помощь центральному банку в том, чтобы переубедить население, может оказать сравнительно устойчивый или растущий курс рубля. Высокие ставки в теории помогают, но на практике гораздо больший эффект оказывает рост нефти", - заключает А. Купцикевич.