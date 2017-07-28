Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика нефти, а также заключительные выплаты в рамках налогового периода. Негатив от возможного расширения санкций против Москвы пока не оказывает определяющего воздействия на курс. Цены на «черное золото» находятся вблизи максимумов последних недель на фоне сокращения запасов в США, а также глобального ослабления доллара. Кроме того, поддержку котировкам оказали обещания Кувейта уменьшить производство сырья. Теперь важно проследить за публикацией данных о буровой активности американских компаний. Важнейшее событие дня – заседание совета директоров ЦБ. Есть вероятность, что регулятор возьмет паузу на фоне ускорения инфляции, а также в условиях введения новых санкций: Сенат США накануне одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы, а также фактически лишает главу Белого дома свободы маневра. Большинство аналитиков уверены, что Дональд Трамп вынужден будет подписать документ. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл.".