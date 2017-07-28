Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $50-52/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены выполнили "программу минимум", для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl после того, как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков, вопреки появлявшимся в последнее время сомнениям, позволила участникам рынка по новой переоценить перспективы данной кампании. Однако стоит отметить, что успех ОПЕК+ не единоличный. Сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США, наряду с паузой в росте производства, внесли свой вклад в текущую ситуацию на рынке. Дальнейшая динамика рынка пока неочевидна. Для развития успеха необходимы дальнейшие устойчивые сигналы о сокращении запасов (= сохранении спроса) и одновременно высокой дисциплине по сделке. И если с первой частью в среднесрочной перспективе картина скорее будет формироваться в "светлых тонах" (до сентября запасы с большей вероятностью продолжат снижаться), то по вопросу дисциплины вся надежда на неформального лидера ОПЕК – Саудовскую Аравию. Так, если силы убеждения окажется недостаточно, и при этом не будет большего самоограничения, то рынок вновь вернется к негативу, тем более, что сланцевики все еще полны сил. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $50-52/bbl, фокус на данные от Baker Hughes по числу буровых", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.