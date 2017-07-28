Рынок акций РФ утром просел к 1930 пунктам по ММВБ на внешнем негативе

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в район 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся опасений введения США новых антироссийских санкций, при этом сдерживающим откат фактором выступает высокая нефть.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1934,45 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1023,06 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар стоит 59,55 рубля (+0,06 рубля).

Накануне Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР; теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%).

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику: индекс Dow Jones обновил исторический максимум, другие индикаторы просели вслед за акциями американских высокотехнологичных компаний. В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности, достигший пика на этой неделе.

В пятницу снизились фондовые индексы Азии, минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-1,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) за счет фиксации прибыли игроками после успешной недели.

Нефть утром в пятницу консолидируется после роста накануне, цены находятся возле максимумов с начала лета, а неделя завершается рекордным повышением нефти за месяц (прирост составил порядка 7%).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,49 за баррель (-0,1% и +1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $49,0 за баррель (-0,1% и +0,6% накануне).

Участники рынка оценивают сигналы повышения спроса на топливо в мире, и в особенности в США, и рассчитывают на выравнивание баланса спроса и предложения на рынке. Из отчета министерства энергетики США стало известно, что запасы нефти в стране упали на минувшей неделе до минимума с января, а резервы бензина являются минимальными в текущем году.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, в пятницу ход торгов будут определять в основном статистические публикации, в числе которых данные по индексу доверия потребителей в еврозоне (12:00 МСК) и о ВВП США за II квартал (15:30 МСК), вечером будет представлена статистика по буровым в США, которая может вызвать реакцию в ценах на нефть.

Одобрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России обеими палатами американского Конгресса выступает фактором давления на рынок, что привело к снижению оценок RTS/Brent до примерно 20x (минимум с апреля), против среднего в июле значения 21x. Таким образом, российский рынок демонстрирует отстающую динамику как относительно цен на нефть, так и большинства сопоставимых развивающихся рынков, на фоне продолжающегося оттока капитала из биржевых фондов (ETF), что отражает направление движение иностранного капитала.

Впрочем, поддержку рынку оказывает эффект реинвестирования дивидендов (до 3 августа на счета локальных инвесторов должно поступить еще суммарно около 128 млрд руб.), а также повышение рублевой стоимости Brent, вследствие невосприимчивости курса рубля к изменению стоимости нефти.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, к концу недели на рынке усилилась осторожность. Сенат США принял законопроект, предполагающий расширение санкций против России, и теперь документ отправится на подпись к президенту Д.Трампу, у которого на принятие решение будет 10 дней - в текущих условиях Д.Трамп вряд ли решится наложить вето.

Тем не менее, неопределенность сохраняется: после вступления закона в силу у специальной комиссии будет 180 дней на вынесение рекомендации в отношении санкций - влияние на позицию комиссии может оказать противостояние со стороны России, ЕС и американских компаний.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, в преддверии заседания ЦБ РФ участники российского рынка не решаются на активные действия, рубль умеренно просел из-за общего укрепления доллара.

Есть существенные риски коррекции по нефти в ближайшее время, что будет негативно для рубля, который может вновь двигаться к 60 руб./$1, хотя с очень большой вероятностью рубль не уйдет далеко от текущих значений, а ЦБ РФ не решится на какие-либо действия именно из-за курсовых рисков.

Уже на следующей неделе рубль может оказаться под более сильным давлением. Фактор налогового периода не будет действовать и, фактически, поддержка может быть только со стороны нефти. Кроме того, Д.Трамп должен подписать закон о новых санкциях против России, и в краткосрочном периоде это может привести к небольшой девальвации. Поэтому у доллара еще есть шанс закончить июль выше 60 руб./$1.

По оценке аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок постепенно успокаивается по поводу новых ограничительных мер США и сосредотачивается на других фактах. В частности, нефть выше $51 за баррель Brent благотворно сказывается на всем рынке, хотя сами нефтяные бумаги отыгрывают эту ситуацию весьма лениво. Бумаги "Газпрома" находятся в ожидании неприятностей с европейскими газовыми проектами, а акции Сбербанка (MOEX: SBER) накануне смогли выйти в "бычий" рынок, то есть отыграли более 20% от своего минимума во время "медвежьей" фазы.

В целом рынок оказался достаточно устойчив к внешним раздражителям, хотя в этом ему помогла растущая нефть. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ - инвесторы не ждут изменения ставки. Однако регулятор должен будет отреагировать на разогрев инфляции в июне до 4,4%. На рынке ждут разъяснений по поводу дальнейших действий, а также того, что послужит очередным поводом для снижения ставки. Кроме того, пауза является наиболее рациональным решением в ситуации очередных ограничительных мер США.

В пятницу ситуация на внешних рынках преимущественно негативная - снижаются фондовые индикаторы в Азии и США, однако нефть остается относительно высокой. Поэтому можно ждать, что российский рынок акций, который достаточно далек от IT-технологий, обойдется без существенной просадки, а рубль будет торговаться в диапазоне 59,5-60 руб./$1. В пятницу отчитывается Yandex по US GAAP за II квартал.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-4,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,3%).

Подорожали бумаги "Мордовэнергосбыта" (+9,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,508 млрд руб. (из них 1,835 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).