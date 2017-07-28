Курс рубля, скорее всего, отреагирует небольшим снижением на сокращение ключевой ставки - ING Bank

Снижение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу может вызвать небольшое понижательное давление на курс рубля, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Ключевым событием для РФ в пятницу станет заседание ЦБ РФ по ставке. Большинство участников рынка не ожидает изменения ставки. Мы остаемся в меньшинстве, сохраняя прогноз ее снижения на 25 базисных пунктов, и если он реализуется, можно будет ожидать небольшого понижательного давления на рубль, исходя из предположений, что данный исход не заложен в курс", - говорится в обзоре Д.Полевого.

Ситуация на долговом рынке в пятницу будет во многом определяться итогами заседания ЦБ, считает аналитик. По его оценкам, в случае неизменности ставки рынок продолжит двигаться в русле глобальных настроений, тогда как сценарий снижения на 25 базисных пунктов способен снизить доходности на 10-20 базисных пунктов, особенно в среднесрочных выпусках ОФЗ.