"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR НЛМК до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с "покупать" до "держать" в связи с ростом рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость GDR НЛМК, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $21 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $20,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,22 за штуку.