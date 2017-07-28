У рубля еще есть шанс закончить июль ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк

"Рубль торговался в пятницу в начале торгов в районе $59,5 за доллар при стоимости нефти в 51,5 за баррель Brent. Российская валюта остается стабильной, практически не изменяясь к доллару и евро. В преддверии заседания ЦБ РФ участники рынка не решаются на активные действия, но рост рубля оказался ограниченным из-за общего укрепления доллара. При этом есть существенные риски коррекции по нефти в ближайшее время, что будет негативно для рубля, который может вновь двигаться к 60 за доллар. Но с очень большой вероятностью рубль не уйдет далеко от текущих значений, а ЦБ не решиться на какие-либо действия именно из-за курсовых рисков. Уже на следующей неделе рубль может оказаться под более сильным давлением. Фактор налогового периода не будет действовать, и поддержка может быть только со стороны нефти. Кроме того, Дональда Трамп должен подписать закон о новых санкциях против России, и в краткосрочном периоде это может привести к небольшой девальвации. Поэтому у рубля еще есть шанс закончить июль ниже 60 за доллар", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.