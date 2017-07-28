28 июля 2017 года 10:21
Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти
Москва. 28 июля. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,54-59,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,56 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,74 руб./EUR1 (+23,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 13,99 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 64,14 рубля.
Доллар при этом оказался на 14,73 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,69 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в начале торгов пятницы на фоне стабилизации цен на нефть после роста накануне до максимальных отметок с начала июня на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. При этом нефть завершает неделю рекордным повышением за месяц - с начала недели обе марки выросли в цене примерно на 7%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась 0,04% - до $51,54 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени также на 0,04% - до $49,06 за баррель.
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Опубликовано: /Финмаркет/
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