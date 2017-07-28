С начала недели Brent выросла примерно на 7% - AMarkets

"Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре сессии подряд. Сентябрьская нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавила 52 центов, укрепившись до $ 51,49 за баррель. С начала недели как WTI, так и нефть Brent выросли примерно на 7%, показав максимальный недельный рост за месяц. Сегодня в центре внимания данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных сланцевых терминалов в США. В случае очередного роста продавцы снова вернуться на рынок, оказывая давление на котировки "черного золота", - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.