Нефть ограниченно помогает рублю - FxPro

"Укрепление нефти помогает рублю, но весьма ограниченно. Интерес игроков сегодня будет вызывать результат заседания Банка России по денежно-кредитной политике. Из-за июньского неожиданного роста инфляции и ослабления рубля на 8,5% к евро и на 2,5% к доллару с прошлого заседания ЦБ, скорее всего, сделает паузу в снижении ставок, оставив ключевую на уровне 9%. Такое решение должно уменьшить волатильность рубля перед началом достаточно нервозного для валюты периода в августе-сентябре", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.