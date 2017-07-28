Индекс РТС может снизиться до 1% - Алор Брокер

"Многие российские инвесторы сегодня предпочтут закрыть "длинные" позиции перед выходными, индекс РТС может снизиться на 0,5-1%. Давление на рынки оказывают новый пакет санкций со стороны США и слабые показатели российской экономики. На динамику торгов могут повлиять данные по ВВП США, которые выходят в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ГМК "Норильский Никель", "Магнита", "Мегафона", "МТС" и "Сбербанка", которые пробивают локальные ценовые уровни сопротивления", - указывает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.