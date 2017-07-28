Продолжение подъема нефти без значимой "подпитки" требует осторожности - eToro

"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С начала недели Brent набрала уже 350 пунктов, и на данном этапе некоторые игроки уже начинают задумываться над тем, когда наступит коррекция. Многое в этом плане будет зависеть от США. В частности, сегодня котировки могут продолжить торговаться с позитивным настроем на ожиданиях сокращения числа буровых в США. Если вечерние данные Baker Hughes подтвердят эти прогнозы, цены подтвердят "бычий" настрой и продолжат восхождение. В противном случае нефть может ждать коррекция, которая, впрочем, вряд ли отправит актив под отметку 50. Пока Brent остается выше этого психологического уровня, шансы на развитие импульса сохраняются. Страны ОПЕК пока, похоже, не станут вмешиваться в ситуацию и поддерживать рост цен при помощи вербальных интервенций. Так что основное внимание пока будет направлено на статистику из США. Но продолжение подъема по инерции, без значимой "подпитки", требует осторожности, на определенном этапе может начаться коррекция. Отправной точкой может стать отметка 52,50", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.