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28 июля 2017 года 10:40
Продолжение подъема нефти без значимой "подпитки" требует осторожности - eToro
"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С начала недели Brent набрала уже 350 пунктов, и на данном этапе некоторые игроки уже начинают задумываться над тем, когда наступит коррекция. Многое в этом плане будет зависеть от США. В частности, сегодня котировки могут продолжить торговаться с позитивным настроем на ожиданиях сокращения числа буровых в США. Если вечерние данные Baker Hughes подтвердят эти прогнозы, цены подтвердят "бычий" настрой и продолжат восхождение. В противном случае нефть может ждать коррекция, которая, впрочем, вряд ли отправит актив под отметку 50. Пока Brent остается выше этого психологического уровня, шансы на развитие импульса сохраняются. Страны ОПЕК пока, похоже, не станут вмешиваться в ситуацию и поддерживать рост цен при помощи вербальных интервенций. Так что основное внимание пока будет направлено на статистику из США. Но продолжение подъема по инерции, без значимой "подпитки", требует осторожности, на определенном этапе может начаться коррекция. Отправной точкой может стать отметка 52,50", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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28 июля 2017 года 16:26
После вчерашней коррекции, вызванной в основном техническими факторами, американская валюта снова продается по всему спектру рынка, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки продолжают разочаровываться в долларе на фоне политических... читать дальше
.28 июля 2017 года 16:15
Во второй половине пятничной торговой сессии снижение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA
"В пятницу усиление политической напряженности, связанное с утверждением сенатом США нового пакета антироссийских санкций и ответное решением МИДа РФ сократить число находящихся в России американских дипломатических сотрудников, повлекло за собой снижение российских индексов акций. Несмотря на... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:41
Москва. 28 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине после того, как ЦБ РФ оставил размер ключевой ставки без изменения. читать дальше
.28 июля 2017 года 15:37
"Публикация комментария по итогам заседания ФРС США вчера вечером содержала два значимых момента, - указывает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Первый – это указание на «относительно скорое» начало сокращение баланса, что было воспринято участниками рынка как непрозрачный намёк на... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:51
"Хотя совет директоров Банка России предпочел оставить ключевую ставку неизменной, он, как мы и ожидали, отметил неизменность краткосрочных и среднесрочных рисков,- отмечает экономист ВТБ Капитал по России и СНГ по России и СНГ Александр Исаков. - Однако изменения коснулись перечня рисков: к ним... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:26
"Как и ожидалось, Банк России решил не смягчать денежно-кредитную политику в июле, сохранив ключевую ставку на уровне 9.00%, - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Спустя несколько минут после публикации комментария, пара USD/RUB направилась к внутридневным минимумам в... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.28 июля 2017 года 13:40
Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank. "В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении... читать дальше
.28 июля 2017 года 13:15
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 2300 рублей до 2600 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:49
"Нефтяные цены выполнили "программу минимум", для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl после того, как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков,... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:34
егодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:12
"Полагаем, что дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от сегодняшнего решения ЦБ РФ по ставке (13:30 мск). Благоприятная конъюнктура на сырьевых площадках и оценочное замедление темпов годовой инфляции до 4,2% исходя из последних недельных данных Росстата немного повышают вероятность... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:04
Снижение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ в пятницу может вызвать небольшое понижательное давление на курс рубля, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. "Ключевым событием для РФ в пятницу станет заседание ЦБ РФ по ставке. Большинство... читать дальше
.28 июля 2017 года 11:50
"Рубль торговался в пятницу в начале торгов в районе $59,5 за доллар при стоимости нефти в 51,5 за баррель Brent. Российская валюта остается стабильной, практически не изменяясь к доллару и евро. В преддверии заседания ЦБ РФ участники рынка не решаются на активные действия, но рост рубля оказался... читать дальше
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