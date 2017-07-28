Сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк

"Рост в нефти под конец недели понемногу затухает, 200-дневную среднюю пройти не удалось, на сегодняшнее утро нефть торгуется по 51,4 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика по буровым в США. Мы пока сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.